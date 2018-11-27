ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бизнес и благотворительность: зачем, кому и сколько помогают

28.11.2018 00:31 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Бизнес и благотворительность: зачем, кому и сколько помогают

Согласно исследованию, 46% представителей малого и среднего бизнеса сегодня оказывают спонсорскую помощь. Самым популярным способом помощи у бизнеса является перевод денежных средств.

Белорусский Красный Крест и компания SATIO представили результаты исследования «Анализ рынка благотворительности и мотивов осуществления пожертвований в Беларуси». Для этого они опросили представителей малого и среднего бизнеса, общественных организаций, а также провели экспертные интервью с представителями крупного социально ответственного бизнеса и благотворительными организациями.

Кому помогают белорусы чаще и охотнее?

В ходе презентации исследования было отмечено, что под благотворительностью белорусы (физлица) понимают любую безвозмездную помощь – в том числе и пожертвования в храмах, сборы на ремонт в школах и детсадах.

Как показал опрос, 60% наших граждан предпочитают жертвовать напрямую нуждающимся, а 40% – через организации. В топе – помощь больным детям, малоимущим, людям с инвалидностью и пожилым.

Девять из десяти белорусов хоть когда-нибудь оказывали безвозмездную помощь. Чаще всего респонденты, как оказалось, помогают деньгами (68%). При этом  52% опрошенных помогают вещами, 21% – распространяя информацию, 16% – с помощью ухода и 8% – волонтерством.

Не менее интересны причины, почему белорусы участвуют в благотворительности. Исследование говорит о том, что основными мотивами оказания помощи для наших граждан служат «больно чувствовать, что кто-то страдает» и «для меня это способ сделать мир лучше».

Среди  основных причин, почему они отказываются от благотворительности, респонденты называли нехватку денег и недоверие к благотворительным организациям.

Что с бизнесом?

Что касается бизнеса, он также понимает благотворительность как безвозмездную помощь в самом широком смысле, но помогает напрямую нуждающимся и благотворительным организациям примерно поровну.

Согласно опросу, 46% представителей малого и среднего бизнеса оказывают спонсорскую помощь. Самый популярный способ помощи у бизнеса – перевод денежных средств, им воспользовались 68% опрошенных. На втором месте как способ оказания помощи идет помощь в натуральном виде (товары и услуги) – 45%.

Что интересно, единственным значимым мотивом для представителей МСБ является мотив сделать мир лучше. Остальные мотивы, как, к примеру, престижность и способ улучшить отношения с властями, вообще не играют никакой роли для предпринимателей.


Исследование также показало, что, к примеру, крупный белорусский бизнес выбирает значимые и проработанные проекты, которыми можно было бы гордиться.

Опрос представителей крупного бизнеса показал, что для них важным является понимать значимость проекта, его масштабность. Бизнес в Беларуси ставит своей задачей не только проспонсировать проект, но и помочь создать инфраструктуру для привлечения большего количества людей (марафоны и т.д.). Также для представителей крупного бизнеса большое значение имеет осязаемость результата: кого спасли, кому помогли и т.д.

Согласно исследованию, просто перечислять деньги крупному бизнесу – неинтересно, поскольку нет доверия к благотворительным организациям, да и «просто жертвование» бизнес считает неэффективным, предпочитая этому проведение совместных проектов.

Сколько и как часто жертвуют?

Средний белорус, оказывающий безвозмездную помощь, жертвует порядка 78 рублей в год с частотой раз в 2,5 месяца.

По результатам исследования, средний размер пожертвований у малого и среднего бизнеса составляет 700 рублей за раз. Частота оказания помощи – около трех раз в год.

Основным условием, при котором бизнес больше участвовал бы в благотворительности, является улучшение финансового положения. На втором месте – упрощение законодательства.

Согласно исследованию, объем денежных пожертвований от всех источников внутри страны составляет 88 млн евро в год, из которых на долю физлиц приходится 49%, МСБ – 41%, крупного бизнеса – 10%.

Что мешает?

Понятно, что имеются на рынке и сдерживающие факторы. Самый мощный из которых, как для населения, так и для бизнеса – это отсутствие денег.

По словам управляющего компании SATIO Евгения Краснянского, опрос показал, что даже те, кто не участвует в пожертвованиях, приняли бы ней участие, если бы выросли доходы в стране.

«Вторая причина, препятствующая развитию благотворительности, –  неразвитость экосистемы. Под этим следует понимать недостающее число и относительную молодость организаций, занимающихся благотворительностью», – пояснил Евгений Краснянский на презентации исследования.

«Ну и конечно, несовершенство правого поля, что подразумевает исключение условий анонимности. То есть бизнес должен сказать, что «это он», заключить договор, отразить это в бухгалтерии, а не все этого хотят. Кроме этого, юрлицо обязано предоставлять сегодня строгую отчетность об оказанной помощи», – отметил представитель компании.

Как недостаток, Красневский также назвал отсутствие налоговых льгот.

«Юридическое лицо, когда оно жертвует, с той суммы, которая перечисляется на благотворительность, должен еще заплатить дополнительный налог», – резюмировал он.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно исследованию, 46% представителей малого и среднего бизнеса сегодня оказывают спонсорскую помощь. Самым популярным способом помощи у бизнеса является...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Неман» взял реванш у «Юности» за недавний разгром в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика