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Ученые нашли легкий способ улучшить память

28.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Ученые нашли легкий способ улучшить память

Исследователи рассказали, что необходимо делать, чтобы память стала значительно лучше. Оказывается на нее влияет манера питания человека. Чтобы улучшить память нужно питаться дробно и как можно чаще употреблять ягоды, овощи и фрукты.

К таким выводам ученые пришли после 20-летнего исследования. Участие в нем принимали около 27 тысяч мужчин, средний возраст которых приближался к 50 годам. Все эти годы люди фиксировали, что, в каком количестве и сколько раз в день они едят.

В возрасте около 70 лет, когда эксперимент завершился, испытуемые прошли тестирование на мышление, логику и память. Тут-то и выяснилось, что практикующие частое, но дробное питание, демонстрировали показатели намного выше среднестатистических.

А те испытуемые, которые каждый день ели красные и оранжевые овощи (или/и ягоды) на 34% реже страдали от проблем с мышлением. Кроме того проблем с мышление было меньше и у тех, кто часто пил апельсиновый сок — на 47%.

Ученые добавляют, что кроме прочего, дробное питание противодействует развитию старческого слабоумия.

 
 
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Исследователи рассказали, что необходимо делать, чтобы память стала значительно лучше. Оказывается на нее влияет манера питания...
 
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