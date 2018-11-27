|
Какие задачи поставил Анатолий Сивак на первом совещании в должности мэра Минска
Новости Беларуси. 27 ноября Анатолий Сивак провел свое первое оперативное совещание в качестве мэра Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак поставил ряд задач перед представителями городской власти. Мэр очертил основные направления развития большого города.
Сейчас пассажирские перевозки в Минске вдвое дешевле, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Тем не менее, планируемое подорожание проезда в общественном транспорте пока решили приостановить.
Анатолий Сивак на встрече с представителями городской власти поставил вопрос о целесообразности повышения стоимости проезда. Но внятных аргументов в пользу такого скачка так и не получил.
Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:
Поставлена задача также ко II Европейским играм завершить работы на всех строительных площадках столицы. Мэр сходу сегодня побывал на некоторых из них, а также оценил готовность спортивных арен.
Вся городская территория должна приобрести лоск. И это касается не только территорий, прилегающих к спортивным площадкам.
Дмитрий Петруша, глава администрации Центрального района:
Планируется также решить вопрос с долгостроями и дать возможность гораздо раньше получить свое жилье многодетным семьям.
Также в связи с участившимися пожарами в столице проведут ревизию подсобных помещений в жилых домах и проверят оптоволоконные сети в многоэтажках.
Анатолий Сивак:
В целом, столичный градоначальник предлагает сосредоточиться на проблемах горожан, которые надо активнее обсуждать с людьми и решать. Это и зарплата, и капремонт, и парковки, и детские сады. Что здесь и говорить – Анатолий Сивак сам житель Октябрьского района. Здесь на месте неосвоенных площадок должны появиться новые улицы.
Новости по теме
16 градусов тепла, сырость и плесень: жители новостройки в Червене остались практически без отопления и горячей воды
‡агрузка...
Встреча Президента Беларуси с главами правительств стран ЕАЭС – основные темы саммита в репортаже СТВ
Видеть мир сердцем. Международный инклюзивный фестиваль «СоТворение» проходит в Минске
Как словить бутылкой муху? Предметы крестьянского быта коллекционирует житель Пружанского района
Настоятелю храма выписали штраф за восстановление святыни на пожертвования прихожан
Медведев на заседании межправсовета ЕАЭС: «Мы приступили к созданию основ цифровой экономики Союза»
Новости экономики за 27.11.2018
Нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно 30 ноября
Нацбанк Беларуси прогнозирует дальнейшее снижение ставки рефинансирования
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 27 ноября Анатолий Сивак провел свое первое оперативное совещание в качестве мэра Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)