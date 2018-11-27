ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какие задачи поставил Анатолий Сивак на первом совещании в должности мэра Минска

28.11.2018 00:20 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 27 ноября Анатолий Сивак провел свое первое оперативное совещание в качестве мэра Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак поставил ряд задач перед представителями городской власти. Мэр очертил основные направления развития большого города.

Какие задачи поставил Анатолий Сивак на первом совещании в должности мэра Минска

Сейчас пассажирские перевозки в Минске вдвое дешевле, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Тем не менее, планируемое подорожание проезда в общественном транспорте пока решили приостановить.

Анатолий Сивак на встрече с представителями городской власти поставил вопрос о целесообразности повышения стоимости проезда. Но внятных аргументов в пользу такого скачка так и не получил.

Какие задачи поставил Анатолий Сивак на первом совещании в должности мэра Минска

Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:
Почему на 5 копеек в Минске должен проезд быть больше, чем в целом по стране?

Поставлена задача также ко II Европейским играм завершить работы на всех строительных площадках столицы. Мэр сходу сегодня побывал на некоторых из них, а также оценил готовность спортивных арен.

Вся городская территория должна приобрести лоск. И это касается не только территорий, прилегающих к спортивным площадкам.

Какие задачи поставил Анатолий Сивак на первом совещании в должности мэра Минска

Дмитрий Петруша, глава администрации Центрального района:
Что касается вопросов благоустройства и проведения II Европейских игр, на мой взгляд, в Центральном районе эти вопросы взаимосвязаны. Среди проблемных вопросов – недостаток финансирования.

Планируется также решить вопрос с долгостроями и дать возможность гораздо раньше получить свое жилье многодетным семьям.

Какие задачи поставил Анатолий Сивак на первом совещании в должности мэра Минска

Также в связи с участившимися пожарами в столице проведут ревизию подсобных помещений в жилых домах и проверят оптоволоконные сети в многоэтажках.

Какие задачи поставил Анатолий Сивак на первом совещании в должности мэра Минска

Анатолий Сивак:
Надо вообще посмотреть, что это за помещения, что в них находится. Как правило, там складируется различный мусор. Осмотреть, насколько эти помещения предусмотрены проектами.

В целом, столичный градоначальник предлагает сосредоточиться на проблемах горожан, которые надо активнее обсуждать с людьми и решать. Это и зарплата, и капремонт, и парковки, и детские сады. Что здесь и говорить – Анатолий Сивак сам житель Октябрьского района. Здесь на месте неосвоенных площадок должны появиться новые улицы.
Новости по теме

«Капремонт – больное место». Игорь Калинин встретился с жителями Фрунзенского района Минска

В жировках некоторых минчан нет графы за теплоснабжение, но тепло в квартирах есть. Как разрешится коммунальное недопонимание?

Вблизи Августовского канала начали капремонт дорог: к туристическому сезону обещают завершить

Узник в собственном доме, или Почему пенсионер больше месяца не выходит из квартиры?

Возобновлено движение по внешнему кольцу МКАД в районе Лошицы

20 октября открывается внешнее кольцо моста на МКАД в районе Лошицы

16 градусов тепла, сырость и плесень: жители новостройки в Червене остались практически без отопления и горячей воды

«Тут была старая крыса, а теперь – молоденькие». Поможет ли избавиться от крыс в доме заваренный мусоропровод?
‡агрузка...
Новости 24 часа

Встреча Президента Беларуси с главами правительств стран ЕАЭС – основные темы саммита в репортаже СТВ

Видеть мир сердцем. Международный инклюзивный фестиваль «СоТворение» проходит в Минске

Как словить бутылкой муху? Предметы крестьянского быта коллекционирует житель Пружанского района

Настоятелю храма выписали штраф за восстановление святыни на пожертвования прихожан

Медведев на заседании межправсовета ЕАЭС: «Мы приступили к созданию основ цифровой экономики Союза»

Новости экономики за 27.11.2018

Нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно 30 ноября

Нацбанк Беларуси прогнозирует дальнейшее снижение ставки рефинансирования

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 27 ноября Анатолий Сивак провел свое первое оперативное совещание в качестве мэра Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Видеть мир сердцем. Международный инклюзивный фестиваль «СоТворение» проходит в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.11.2018
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика