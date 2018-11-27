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Что такое банкротство физлиц и как это работает?

28.11.2018 06:42 — Разное | Myfin  
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Что такое банкротство физлиц и как это работает?
фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Myfin.by решил посмотреть, как работает институт банкротства в других странах и проанализировать предпосылки для создания института банкротства физлиц в Беларуси.

Банкротство в России

С 1 октября 2015 года в России вступил в силу Закон о банкротстве физических лиц. Если ранее объявить себя банкротом могло только юридическое лицо, то теперь эта возможность предоставлена и физическим лицам. Согласно документу, любой человек может признать себя несостоятельным и избежать требований кредиторов.

Для объявления себя банкротом долг человека должен составлять не менее 500 тысяч российских рублей, а срок невыплаты – не менее трех месяцев. Начать процедуру банкротства может как сам должник, так и кто-то из кредиторов. Для этого необходимо обратиться в арбитражный суд с документами об отсутствии доходов и о наличии либо отсутствии недвижимого имущества.

Закон призван защитить самое необходимое имущество гражданина, которое не подлежит изъятию для погашения долгов. Это единственное жилье должника и участок земли под ним, индивидуальные вещи (одежда, обувь), бытовая техника стоимостью до 30 тысяч российских рублей, домашние животные, деньги в размере прожиточного минимума должника и его иждивенцев, продукты питания и государственные награды. В этом и заключается выход должника из сложной ситуации.

Дня банкрота Закон устанавливает определенные ограничения: должнику запрещено заниматься предпринимательской деятельностью и получать новые кредиты. Крупные сделки должник вправе заключать только с разрешения финансового управляющего.

Статистика показывает, что Закон о банкротстве физических лиц достаточно эффективен в России. На 15 апреля 2017 года в Российской Федерации зафиксировано 34 645 дел о банкротстве физических лиц. Количество таких дел возрастает – по состоянию на 04 марта 2016 года было рассмотрено около 2 500 дел о банкротстве, по состоянию на 22 июля 2016 года – немногим более 10 000 дел, а на 09 декабря 2016 года – около 20 000 дел. Наибольшее количество дел о банкротстве зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге.

В 2017 году в России физические лица в два раза чаще были признаны банкротами, чем юридические. Эти цифры показывают, что в трудных экономических условиях, на фоне продолжающейся инфляции, большой процент населения Российской Федерации разоряется и оказывается не в состоянии исполнить свои денежные обязательства.

А как в Европе?

В Германии институт банкротства физлиц существует на протяжении 20 лет. Начать процедуру банкротства может только сам человек при неспособности оплатить долги очень длительное время. Если срок неплатежеспособности составляет 1,5-2 месяца, банкротство инициировано не будет. Кредиторы не вправе требовать признания человека банкротом.

 
 
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Институт банкротства физических лиц существует во многих странах, например, в США, Германии, Дании, Испании. С 2015 года он появился и в России.
 
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