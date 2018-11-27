На базе Общественного объединения «Клуб Деловых женщин» с 5 февраля 2003 года работает национальная «горячая линия» по безопасному выезду, пребыванию за границей и противодействию торговле людьми 8-801-201-5555. Позвонить на «горячую линию» можно бесплатно со стационарных телефонов и с мобильных операторов МТС и velcom по всей территории Республики Беларусь.



Для увеличения возможности всех слоев населения получать бесплатно необходимую информацию по вопросам безопасного выезда, пребывания за границей и противодействия торговле людьми со 2 декабря 2018 года на «горячую линию» 8-801-201-5555 открывается доступ и для абонентов life:).

Открытие доступа приурочено к Международному дню борьбы за отмену рабства, который ежегодно отмечается во всем мире 2 декабря 1949 года. Целью этого Дня является искоренение современных форм рабства таких, как торговля людьми, принудительный труд, сексуальная эксплуатация, наихудшие формы детского труда, браки по принуждению, продажа невест, передача по наследству вдов, насильственная вербовка детей для их использования в вооруженных конфликтах и т. д.

За 15 лет работы «горячей линии» поступило более 41 тысячи обращений по безопасному выезду, пребыванию за рубежом и противодействию торговле людьми.

Самая востребованная информация связана с трудоустройством за рубежом – 46% звонков; паспортно-визовый режим, туризм, ПМЖ и другие – 26% звонков. Информация, связанная с вопросами заключения брака, развода и выезда с целью знакомства с иностранными гражданами, составляет 11%, полезными адресами и телефонами интересовались – 10%, обучением - 3%. Сложные и кризисные случаи составили около 16% обращений. Они в основном связаны с нарушением прав мигрантов, с розыском пострадавших или пропавших за рубежом, торговлей людьми, выявлением фактов вербовки, с кражей, утерей документов, предотвращением сексуального насилия, в отношении несовершеннолетних, в том числе в сети Интернет.

Наиболее популярные страны выезда для белорусских граждан: Россия, Польша, Германия, Чехия, Турция и другие. Всего114 стран.

Сотрудники «горячей линии» информируют не только граждан Республики Беларусь, но и иностранных граждан по вопросам въезда, пребывания и социализации на территории Республики Беларусь с 2015 года. За этот период поступили звонки от иностранных граждан из 43 стран мира. Так же специалисты ОО «Клуб Деловых женщин» консультируют по вопросам предотвращения сексуального насилия и вовлечения несовершеннолетних в порносъемки, в том числе в сети Интернет.

Благодаря работе «горячей линии» на Родину вернулись 144 человека. Оказана реинтеграционная помощь (юридическая, медицинская, психологическая, социальная и др.) 367 пострадавшим от торговли людьми.

«Горячая линия» работает при поддержке Международной организации по миграции в Республике Беларусь и в тесном сотрудничестве с МВД, МИД и другими ведомствами Республики Беларусь, вся информация предоставляется бесплатно и анонимно.

«Горячая линия» работает ежедневно с 08.00 до 20.00

Линия 8–801–201–5555 со стационарных телефонов, с МТС, velcom и life:) бесплатно по всей территории Республики Беларусь.

Линия 113 для абонентов стационарной телефонной связи (телефонная линия 113 администрируется ОО «Клуб Деловых женщин» совместно с МОО «Гендерные перспективы»).

Линия +375 - 162-21-88-88 для звонков из-за рубежа.

Контактное лицо:

председатель ОО «Клуб Деловых женщин» Лариса Николаевна Истомова +375-29-7-203-303

ОО «КЛУБ ДЕЛОВЫХ ЖЕНЩИН», 224030, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Дзержинского,14

e-mail: bpwbrest@mail.ru

сайт www.bpwbrest.by

фейсбук: https://www.facebook.com/bpwbrest