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Ученые: Умирающее Солнце «засыплет» Землю нано-алмазами

28.11.2018 07:32 — Разное | Партизан  
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Земля и другие планеты Солнечной системы будут в прямом смысле «засыпаны» огромными кучами песка, нано-алмазов и корундов, которые светило породит в последние мгновения своей жизни.



Как передает РИА Новости, об этом заявляют астрономы в статье, опубликованной в журнале MNRAS.

«Мы показали, что взрывы сверхновых были одним из главных источников пыли и другой твердой материи в ранней Вселенной.

Оказалось, что далеко не все ее частицы разрушаются ударной волной после гибели звезды, примерно 20% из них выживает.

Это заметно меняет картину эволюции мироздания», - пишут ученые.

Примерно через 4,5-5 миллиардов лет наше Солнце исчерпает запасы водорода, «ядерного горючего», и начнет сжигать гелий, в результате чего его недра разогреются до сверхвысоких температур, а внешние оболочки светила раздуются, поглотив Венеру и Меркурий и превратив Землю в безжизненный раскаленный шар.

В конечном итоге, Солнце избавится от всех внешних слоев газа, переживет серию мощных вспышек и превратится в белый карлик – маленькое, но очень горячее светило, которое продолжает светиться за счет остатков тепла, сохранившихся в бывшем ядре.

Его свет будет подогревать и подсвечивать окружающие облака газа, превращая их в яркое пятно на ночном небе других миров, так называемую планетную туманность.

 
 
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Земля и другие планеты Солнечной системы будут в прямом смысле «засыпаны» огромными кучами песка, нано-алмазов и корундов, которые светило породит в последние...
 
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