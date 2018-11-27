Ученые: Умирающее Солнце «засыплет» Землю нано-алмазами

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«Мы показали, что взрывы сверхновых были одним из главных источников пыли и другой твердой материи в ранней Вселенной.





Оказалось, что далеко не все ее частицы разрушаются ударной волной после гибели звезды, примерно 20% из них выживает.





Это заметно меняет картину эволюции мироздания», - пишут ученые.





Примерно через 4,5-5 миллиардов лет наше Солнце исчерпает запасы водорода, «ядерного горючего», и начнет сжигать гелий, в результате чего его недра разогреются до сверхвысоких температур, а внешние оболочки светила раздуются, поглотив Венеру и Меркурий и превратив Землю в безжизненный раскаленный шар.





В конечном итоге, Солнце избавится от всех внешних слоев газа, переживет серию мощных вспышек и превратится в белый карлик – маленькое, но очень горячее светило, которое продолжает светиться за счет остатков тепла, сохранившихся в бывшем ядре.





Его свет будет подогревать и подсвечивать окружающие облака газа, превращая их в яркое пятно на ночном небе других миров, так называемую планетную туманность.