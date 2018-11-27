







- Ваши ключевые активы — "Бремино Групп" и "Сохра Групп", которая является совладельцем клуба?





- Таки, да. Но это далеко не все.





- Расскажите о них. Какую выручку они генерируют?





- Сегодня настроение говорить только о футболе.





- Ответьте хотя бы, откуда идет заблуждение, что брестское "Динамо" контролируют арабские шейхи?





tut.by . - Возможно, дело в том, что я действительно лет 10 как резидент Объединенных Арабских Эмиратов. У меня там зарегистрировано ряд компаний. Мы приложили много усилий, чтобы продвигать белорусскую продукцию на рынках стран Персидского залива, — цитирует Зайцева



