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Александр Зайцев: откуда заблуждение, что брестское "Динамо" контролируют арабские шейхи? Я уже лет 10 как резидент ОАЭ

28.11.2018 07:27 — Разное | Партизан  
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Фактический босс брестского "Динамо" Александр Зайцев рассказал, контролируют ли клуб арабские шейхи.



- Ваши ключевые активы — "Бремино Групп" и "Сохра Групп", которая является совладельцем клуба?

- Таки, да. Но это далеко не все.

- Расскажите о них. Какую выручку они генерируют?

- Сегодня настроение говорить только о футболе.

- Ответьте хотя бы, откуда идет заблуждение, что брестское "Динамо" контролируют арабские шейхи?

- Возможно, дело в том, что я действительно лет 10 как резидент Объединенных Арабских Эмиратов. У меня там зарегистрировано ряд компаний. Мы приложили много усилий, чтобы продвигать белорусскую продукцию на рынках стран Персидского залива, — цитирует Зайцева tut.by.


 
 
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Фактический босс брестского "Динамо" Александр Зайцев рассказал, контролируют ли клуб арабские шейхи.
 
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