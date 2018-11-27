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Александр Зайцев: откуда заблуждение, что брестское "Динамо" контролируют арабские шейхи? Я уже лет 10 как резидент ОАЭ
Фактический босс брестского "Динамо" Александр Зайцев рассказал, контролируют ли клуб арабские шейхи.
- Ваши ключевые активы — "Бремино Групп" и "Сохра Групп", которая является совладельцем клуба?
- Таки, да. Но это далеко не все.
- Расскажите о них. Какую выручку они генерируют?
- Сегодня настроение говорить только о футболе.
- Ответьте хотя бы, откуда идет заблуждение, что брестское "Динамо" контролируют арабские шейхи?
- Возможно, дело в том, что я действительно лет 10 как резидент Объединенных Арабских Эмиратов. У меня там зарегистрировано ряд компаний. Мы приложили много усилий, чтобы продвигать белорусскую продукцию на рынках стран Персидского залива, — цитирует Зайцева
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Александр Зайцев: откуда заблуждение, что брестское "Динамо" контролируют арабские шейхи? Я уже лет 10 как резидент ОАЭ
Фактический босс брестского "Динамо" Александр Зайцев рассказал, контролируют ли клуб арабские шейхи.
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