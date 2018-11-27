Бриджит Бардо умоляет Лукашенко остановить отстрел бездомных животных





Актриса отмечает, что в Беларуси животные гибнут от отравленных приманок, их отстреливают, иногда в присутствии детей. По ее словам, судьба бездомных животных в стране вызывает шок и волнение в ЕС, отчего серьезно страдает Беларуси.





Бриджит Бардо умоляет принять меры для того, чтобы средства на отлов и убийства были направлены на программы стерилизации, приюты-лечебницы для больных животных или животных, которым подыскивают новых хозяев. Также, заявляет она, закон о защите животных, предусматривающий строгие санкции за жестокое обращение, должен быть вынесен на голосование незамедлительно.





По ее мнению, это поможет добиться устойчивых результатов, которые помогут интегрировать Беларусь в европейскую политику всеобъемлющего уважения прав человека, защиты природы и животных.