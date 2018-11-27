|
Бриджит Бардо умоляет Лукашенко остановить отстрел бездомных животных
Французская актриса и борец за права животных Бриджит Бардо обратилась к президенту Беларуси Александру Лукашенко в связи с тем, что «в Беларуси животные, особенно бездомные, подвергаются жестокому обращению и погибают мучительной смертью». Копию письма ее помощник прислал в редакцию
Актриса отмечает, что в Беларуси животные гибнут от отравленных приманок, их отстреливают, иногда в присутствии детей. По ее словам, судьба бездомных животных в стране вызывает шок и волнение в ЕС, отчего серьезно страдает Беларуси.
Бриджит Бардо умоляет принять меры для того, чтобы средства на отлов и убийства были направлены на программы стерилизации, приюты-лечебницы для больных животных или животных, которым подыскивают новых хозяев. Также, заявляет она, закон о защите животных, предусматривающий строгие санкции за жестокое обращение, должен быть вынесен на голосование незамедлительно.
По ее мнению, это поможет добиться устойчивых результатов, которые помогут интегрировать Беларусь в европейскую политику всеобъемлющего уважения прав человека, защиты природы и животных.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Французская актриса и борец за права животных Бриджит Бардо обратилась к президенту Беларуси Александру Лукашенко в связи с тем, что «в Беларуси животные,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)