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Бриджит Бардо умоляет Лукашенко остановить отстрел бездомных животных

28.11.2018 07:21 — Разное | Партизан  
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Французская актриса и борец за права животных Бриджит Бардо обратилась к президенту Беларуси Александру Лукашенко в связи с тем, что «в Беларуси животные, особенно бездомные, подвергаются жестокому обращению и погибают мучительной смертью». Копию письма ее помощник прислал в редакцию Телеграфа.


Актриса отмечает, что в Беларуси животные гибнут от отравленных приманок, их отстреливают, иногда в присутствии детей. По ее словам, судьба бездомных животных в стране вызывает шок и волнение в ЕС, отчего серьезно страдает Беларуси.

Бриджит Бардо умоляет принять меры для того, чтобы средства на отлов и убийства были направлены на программы стерилизации, приюты-лечебницы для больных животных или животных, которым подыскивают новых хозяев. Также, заявляет она, закон о защите животных, предусматривающий строгие санкции за жестокое обращение, должен быть вынесен на голосование незамедлительно.

По ее мнению, это поможет добиться устойчивых результатов, которые помогут интегрировать Беларусь в европейскую политику всеобъемлющего уважения прав человека, защиты природы и животных.

 
 
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Французская актриса и борец за права животных Бриджит Бардо обратилась к президенту Беларуси Александру Лукашенко в связи с тем, что «в Беларуси животные,...
 
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