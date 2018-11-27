В России создали единое казачье войско. Атамана будет назначать Путин









ТАСС . Участники заседания единогласно проголосовали за создание единого общества, а также утвердили его устав и структуру. Решение о создании организации казаки приветствовали возгласом «любо», передает. Участники заседания единогласно проголосовали за создание единого общества, а также утвердили его устав и структуру.





«При объединении всех реестровых войсковых казачьих обществ мы получим всероссийское казачье войско численностью около 200 тысяч человек», — объяснил необходимость создания единой казачьей организации руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.





Новая структура, по его словам, будет выполнять разные функции: сохранять культурно-исторические традиции, содействовать повышению уровня казачества в патриотическом воспитании подрастающего поколения, укреплять связи с зарубежными объединениями казаков, а также обеспечивать исполнение принятых обязательств по несению государственной службы.





В состав правления Всероссийского казачьего общества войдет 43 человека, рассказал председатель Совета войсковых атаманов Николай Долуда.





«В структуру общества входят большой круг, совет атаманов, правление, совещательные органы и контрольно-ревизионная комиссия. У атамана будет первый заместитель, четыре заместителя, 13 отделов и три помощника; отделы будут заниматься взаимодействием с органами власти, СМИ, ветеранскими организациями, религиозными организациями», — рассказал он.





Наказной атаман будет назначаться указом президента России Владимира Путина сроком на шесть лет, сообщает ТАСС. Сам Путин отправил участникам съезда телеграмму, в которой говорится, что «казачество не только возрождается, но и становится более значимой конструктивной, созидательной силой».









Казаки для охраны порядка





По данным очевидцев, казаки активно участвовали в разгоне оппозиционной акции «Он нам не царь», которая прошла 5 мая этого года в центре Москвы: они фактически помогали полиции, пинали людей и били их нагайками. По разным оценкам, на акции присутствовали 40−50 человек в казачьей форме.





В мэрии Москвы заявили, что не привлекали казаков к разгону оппозиционной акции. Однако, как позже выяснилось, московские власти уже четыре года оплачивают контракты на обучение казаков столичного региона навыкам общественного порядка.





Так, «Центральное казачье общество», представителей которого опознали на акции «Он нам не арь», за 2016−2018 годы получило от департамента национальной политики правительства Москвы три контракта в общей сложности примерно на 16 млн российских рублей.



