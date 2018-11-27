Порошенко рассказал о попытке поговорить с Путиным после задержания украинских кораблей









«И хочу отметить, что сразу ночью я заказал разговор с президентом России Путиным. Мы не получили ответа», — сказал Порошенко.





Он отметил, что после этого был вынужден обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель, «чтобы она переговорила с Путиным с целью немедленного освобождения украинских воинов и украинских кораблей.





В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что «каких-либо телефонных контактов президентов не было», передает «Интерфакс».





Во вторник, 27 ноября, суд в Симферополе арестовал 12 украинских моряков с кораблей ВМС Украины, которые были задержаны в Керченском проливе. Всех арестованных подозревают в незаконном пересечении границы России (ч.3 ст. 322 УК РФ). Всего были задержаны 24 человека.





Российские пограничники обстреляли и задержали три украинских корабля 25 ноября в Керченском проливе. Украина утверждает, что предупреждала российскую сторону о прохождении судов. По версии ФСБ, корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России.