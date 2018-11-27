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Порошенко рассказал о попытке поговорить с Путиным после задержания украинских кораблей

28.11.2018 07:12 — Разное | Партизан  
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Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что в ночь после конфликта украинских и российских кораблей в Керченском проливе пытался связаться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью украинским телеканалам, передает УНН.



«И хочу отметить, что сразу ночью я заказал разговор с президентом России Путиным. Мы не получили ответа», — сказал Порошенко.

Он отметил, что после этого был вынужден обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель, «чтобы она переговорила с Путиным с целью немедленного освобождения украинских воинов и украинских кораблей.

В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что «каких-либо телефонных контактов президентов не было», передает «Интерфакс».

Во вторник, 27 ноября, суд в Симферополе арестовал 12 украинских моряков с кораблей ВМС Украины, которые были задержаны в Керченском проливе. Всех арестованных подозревают в незаконном пересечении границы России (ч.3 ст. 322 УК РФ). Всего были задержаны 24 человека. 

Российские пограничники обстреляли и задержали три украинских корабля 25 ноября в Керченском проливе. Украина утверждает, что предупреждала российскую сторону о прохождении судов. По версии ФСБ, корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России. 

 
 
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Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что в ночь после конфликта украинских и российских кораблей в Керченском проливе пытался связаться с президентом...
 
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