Автомобиль «Стрелы» попал в аварию в Минске

Машина «Стрелы» ехала к пр. Независимости со стороны внутреннего кольца МКАД.

Инспектор остановился с работающими проблесковыми маячками, чтобы обеспечить свободный проезд транспорта делегации, таким образом машина заблокировала две полосы движения, сообщает БЕЛТА .

В это время водитель «Рено» заметил маневр служебного авто ГАИ и остановился согласно ПДД. Автобус, который ехал в крайней левой полосе, столкнулся с «легковушкой». От удара «Рено» отбросило на машину ГАИ.

В результате аварии никто не пострадал.

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