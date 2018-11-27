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Автомобиль «Стрелы» попал в аварию в Минске
28.11.2018 07:45 — Разное | Аргументы и факты
Машина «Стрелы» ехала к пр. Независимости со стороны внутреннего кольца МКАД.
Инспектор остановился с работающими проблесковыми маячками, чтобы обеспечить свободный проезд транспорта делегации, таким образом машина заблокировала две полосы движения, сообщает
В это время водитель «Рено» заметил маневр служебного авто ГАИ и остановился согласно ПДД. Автобус, который ехал в крайней левой полосе, столкнулся с «легковушкой». От удара «Рено» отбросило на машину ГАИ.
В результате аварии никто не пострадал.
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ДТП имело место 27 ноября. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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