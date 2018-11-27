Как из медицинского инструмента вибратор превратился в секс-игрушку

Многие, наверное, слышали эту историю про врачей Викторианской эпохи, которые начали лечить женскую истерию, прописывая своим пациенткам вибратор. Оказывается, ничего подобного на самом деле не было. Откуда же взялся этот медицинский инструмент и каким образом он в итоге превратился в секс-игрушку?

Теперь уже трудно сказать, как сложился этот расхожий миф — о врачах XIX века, начавших применять вибраторы для лечения женщин от так называемой истерии (ныне устаревший диагноз, включавший широкий спектр расстройств здоровья — от головной боли до нервных срывов).

Лечение сводилось к тому, чтобы дать женщине возможность пережить оргазм, и вибратор якобы освобождал доктора от физически тяжелой обязанности делать это вручную.

Миф весьма популярный, его использовали в своих произведениях драматурги и кинорежиссеры , да и мы, Би-би-си, тоже однажды пали жертвой его распространенности, пересказав в одной из статей .

Однако сейчас у нас все больше доказательств того, что вся эта история — не более чем выдумка.

Найти ее истоки можно в книге под названием «Технология оргазма: „истерия“, вибратор и женское сексуальное удовлетворение» , опубликованной в 1999 году.

Написала ее специалист по истории технологии Рейчел Мейнз , в настоящее время — приглашенный научный сотрудник Корнеллского университета (США).

Несмотря на оглушительный успех и признание, которое получила книга (в том числе премию Герберта Фейса в 1999 году, вручаемую Американской исторической ассоциацией за выдающиеся профессиональные работы в области истории), у теории Мейнз — весьма шаткие основания, как подчеркивается в недавнем исследовании , помещенном в Journal of Positive Sexuality («Журнал позитивной сексуальности»).

Эта работа — последняя из ряда исторических исследований, авторы которых стремятся развенчать утверждения, содержащиеся в «Технологии оргазма», смешавшей историю сексуального поведения с плодами воображения, пусть и популярными.

«Из всего того, что мне известно об истории сексуального поведения, я могу сделать вывод: крайне маловероятно, чтобы врачи так поступали», — говорит Хэлли Либерман, историк технологии из Технологического института в штате Джорджия, одна из авторов исследования.

«Когда я проверяла источники [книги «Технология оргазма"], уже тогда я впервые подумала: здесь что-то не так».

Либерман предлагает альтернативный взгляд. Да, механические устройства, известные как «вибраторы» (которые в рекламных объявлениях называли массажерами), использовались женщинами для интимных задач уже в самом начале XX века.

Но нет доказательств, что так было до 1900 года, когда вибраторы предлагались врачам как медицинские инструменты и не поступали в свободную продажу.

И, конечно, врачи, которые еще не имели представления о природе женского оргазма, не применяли эти инструменты для лечения женщин от истерии.

Изначальный миф

Начиная с XIX века электрические вибраторы широко рекламировались в журналах, газетах и медицинской литературе.

На картинке к одному из рекламных объявлений, примерно 1904 года, женщина сидит в расслабленной позе, склонив голову набок. Деловитый врач в длинном белом халате стоит сзади, касаясь ее шеи.

К одной его руке пристегнуто металлическое устройство, от которого отходит толстый черный кабель. Это и есть электрический вибратор, сконструированный для снятия мышечного напряжения у пациентов, пришедших на массаж.

И на этой картинке ничто не намекает на то, что приспособление может быть использовано не в районе шеи пациента, а где-то еще.

«Применяя этот метод, массажист избавляется от 50% усталости, неизбежной при его работе», — подчеркивается в рекламном объявлении.

В другом рекламном листке процедура осуществляется не врачом, а самой пациенткой.

Вибратор Sanofix (1913 г.), по форме напоминавший фен для сушки волос, продавался в маленькой деревянной коробке. К нему прикладывались различные принадлежности.

На нескольких фотографиях женщина с серьезным лицом, в белом платье с гофрированной юбкой поочередно подносит вибратор ко лбу, к челюсти, горлу и груди.

Когда Мейнз попались эти рекламные листки, она была заинтригована. «Следующие 19 лет я провела в библиотеках США и Европы, изучая историю вибраторов, — говорит она. — Материала было не очень много, даже в архивах производителей. Поэтому мне и понадобилось целых 19 лет, чтобы написать эту книгу».

В «Технологии оргазма» развивается теория исследовательницы о том, что вибраторы стали устройствами, сберегающими физические силы трудолюбивых врачей, стремящихся обслужить как можно больше пациенток, нуждающихся в оргазмическом лечении истерии.

Мейнз писала, что врачи применяли мастурбацию для лечения истерии у женщин еще со времен Римской империи. Облегчение достигалось с помощью «пароксизмов», достигаемых таким образом.

Но из-за незнания природы женской сексуальности врачи того времени якобы не понимали, что эти самые пароксизмы — чисто сексуальная реакция на их манипуляции, то есть оргазм.

Проблемы с источниками

Женское сексуальное поведение исторически не привлекало к себе столько же внимания, сколько мужское. Однако сама идея, что врачи Викторианской эпохи делали это из-за отсутствия знаний, на взгляд Либерман, выглядит надуманной.

«Она подает это так, будто никто не знал, что это оргазм, — отмечает Либерман. — Но в то время уже было представление о женской сексуальности и о том, что такое клитор».

Есть доказательства, что в XIX и начале XX века, например, врачи в США и в Британии разрабатывали теории относительно того, какие типы сексуального поведения женщин нормальны, а какие нет, и имелась общая осведомленность о женском оргазме.

С историческими примерами, которые приводит в своей книге Мейнз, тоже есть проблемы.

Скажем, в начале она цитирует источники, которые, как считает Мейнз, подкрепляют ее убежденность в том, что врачи использовали вибраторы в основном «для гинекологического массажа».

Однако некоторые из ее источников как раз не подтверждают этого.

В одном вибраторы, истерия или гинекологический массаж вовсе не упоминаются — фактически в том месте, на которое ссылается Мейнз, речь идет о лечении менструальных болей с помощью электрического тока. И автор даже подчеркивает, что для пациенток с такими болями «очень важно полностью воздерживаться от сексуального возбуждения».

Второй источник Мейнз не упоминает истерии, массажа или вибраторов. В третьем не говорится о гинекологическом массаже — только об обычном, и термин «вибратор» в той книге вообще не встречается.

Как утверждает Либерман, для книги «Технология оргазма» такой подход вообще характерен.

По словам Мейнз, она приветствует критику Либерман, но она не изменила ее исторического взгляда на вещи. «Конечно, это абсолютно нормально, когда молодой ученый подвергает критике работы старых», — говорит Мейнз.

«В «Технологии оргазма» я выдвигаю гипотезу, собственную версию. Они [Либерман и ее соавтор] считают мою версию не слишком убедительной? Хорошо. По этому поводу мы не приходим к согласию».

Благие вибрации

Что же нам точно известно? Было время, когда вибраторы рассматривались как панацея почти от всех болячек.

Реклама убеждала, что они помогают от бессонницы, эпилепсии, невралгии, паралича, чахотки, радикулита, глухоты, тошноты, подагры, геморроя, запоров и простуженного горла.

Для работы печени вибратор тоже был полезен. Специальная литература рекомендовала использовать его даже для улучшения здоровья детей.

И, конечно, в списке болезней, которые можно лечить вибратором, была и истерия. Но для таких пациентов вибратор скорее применялся для расслабляющего массажа спины или шеи, в процедуре не было никакой эротики, утверждает Либерман.

«Что касается доведения женщины до оргазма с помощью массажа, то нет ни одного доказательства, что такое происходило в кабинете врача», — подчеркивает она.

Возможно, были какие-то «сомнительные доктора», добавляет она, которые по существу насиловали пациенток. Однако не существует свидетельств того, что применение вибраторов для мастурбации когда-либо было признано «лечением» с медицинской точки зрения.

Работа Либерман — не первая, в которой критикуется теория Мейнз. Другие ученые, среди которых — Хелен Кинг , специалист по классической истории из Открытого университета в Лондоне, опровергали утверждения Мейнз о том, что практика применения вибратора уходит в глубь веков и была известна древним грекам и римлянам.

Для древнего мира это было не принято — подпускать врача настолько близко к женщинам своей семьи, тем более доводить до оргазма, убеждена Кинг.

Другая проблема с книгой Мейнз: она не проводит различия между сатирой прошлого и серьезной медицинской литературой.

«Одно дело римская сатира, описывающая неких людей, которые в банях доводили женщину до оргазма путем мастурбации, другое дело — сказать, что этим занимались врачи, — подчеркивает Кинг. — Это сатира — в ней изображались возмущающие общество вещи».

Древние медицинские тексты, в которых описывались процедуры массажа нижней части спины, колен или головы, толкуются Мейнз как изображение совсем другого типа массажа, считает Кинг.

Мейнз вырывает из контекста отдельные фразы и места, подтасовывая источники, указывает Кинг — «например, прочитав описание того, что происходит с маткой во время полового акта, и подав затем это так, будто это делает доктор, мастурбируя пациентку».

Во что это в итоге превратилось

Но если это не врачи, то кто же тогда придумал использовать вибратор в качестве секс-игрушки?

Ответ можно найти в некоторых из рекламных объявлений, обнаруженных Мейнз, даже учитывая то, что некоторые ученые сегодня считают ее интерпретации ложными.

Когда в начале XX века врачи стали понимать, что вибратор на самом деле вовсе не панацея, пострадавшими оказались производители этих, как сейчас сказали бы, гаджетов.

На эти устройства работала целая отрасль: выпускались самые разные модели, от паровых до электрических. Но вот проблема — врачи покупали их все реже и реже.

И в 1903 году одна компания решилась на отчаянный шаг, опубликовав рекламу сексуального устройства для мужчин и женщин Hygeia.

«Выглядело оно как пояс, вибрации которого создаются электричеством», — рассказывает Либерман.

Это было, пожалуй, первое в истории упоминание вибратора, связанное с сексом, которое Либерман удалось обнаружить в ходе исследования.

Однако такая открытая продажа вибратора в качестве инструмента для сексуальных утех была редкостью — прежде всего потому, что тогда это считалось неприличным.

В США, Британии и других странах законы, направленные на борьбу с непристойностями, в течение долгих лет удерживали компании от рекламирования подобных устройств.

В 1915 году публичное заявление Американской медицинской ассоциации окончательно укрепило тенденцию продавать вибраторы напрямую потребителям — в нем было сказано, что использование вибраторов в медицинских целях было «заблуждением и ловушкой». И любой эффект, который оно оказывало на пациентов, был чисто психологическим, а не медицинским.

«Ассоциация отнесла применение вибраторов к мошенничеству в сфере здравоохранения и назвала их устройством шарлатана, — рассказывает Либерман. — Представители Ассоциации начали собирать образцы рекламы, которые им присылали люди, и писали в ответ: нет, это обман».

Но вместо того чтобы прекратить выпуск вибраторов, производители продолжили переориентацию с врачей на потребителей.

«В New York Times, в Chicago Tribune и в британских газетах они рекламировались как бытовая техника — устройство для женщин, решивших сделать себе массаж и расслабиться посреди дня», — говорит Либерман.

С течением времени реклама становилась все более и более сексуально окрашенной. На рисунках мужчины без рубашки и женщины в блузке с низким вырезом с выражением удовлетворения на лице демонстрировали вибраторы.

Поскольку хитрые рекламодатели избегали откровенной подачи вибратора как секс-игрушки, теперь трудновато точно определить, когда именно устройство стало восприниматься обществом именно так.

«Тот вибратор, который нам известен сегодня, появился примерно в 1950-х, а в 1960-х его начали продавать в этом качестве открыто, — говорит Либерман. — Но и тогда это вызывало споры».

И этим спорам не суждено было улечься в течение довольно долгого времени. А в некоторых местах, например в штате Алабама, закон о борьбе с непристойностями по-прежнему запрещает рекламу и продажу вибраторов.

Но Мейнз, несмотря на то, что доводы ее книги серьезно оспариваются, не отступает от своей точки зрения. «Я считаю, моя версия правильная. И многие думают так же, как я», — говорит она.

Либерман признает, что те доказательства, которые она собрала в ходе исследования, делают всю эту историю не такой привлекательной в глазах широкой публики.

Еще бы — ведь речь больше не идет о бесчисленных поколениях врачей, успокаивавших истеричных женщин с помощью мастурбации и наконец-то нашедших способ разгрузить свои натруженные руки.

«Та история [написанная Рейчел Мейнз] очень нравится публике, — добавляет Кинг. — Она — как сценарий порнофильма про прием у врача».

Именно эта привлекательность и была причиной того, что изложенное в книге Мейнз так долго считалось доказанным.

Почти 20 лет этому учили студентов в университетах, принимали как данность в научной литературе, считали доказанным фактом в СМИ, популяризировали на сцене и в кинематографе.

И, как замечает Хэлли Либерман, когда людям хочется, чтобы какая-то история была правдой, даже ученые редко пытаются проверить факты.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future .