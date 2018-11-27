"Витающий в воздухе общественный невроз". Онлайн-премьера фестивального хита "Одной крови"

Мы заговорили про этот фильм чуть больше трех лет назад. В октябре 2015-го белорусский режиссер Митрий Семенов-Алейников представил на Международном фестивале фильмов Центральной и Восточной Европы Let’s Cee в австрийской Вене свою работу «Одной крови». Десятки фестивалей, и три года спустя AFISHA.TUT.BY объявляет онлайн-премьеру картины, которая с этого дня будет доступна в Сети.

Справка AFISHA.TUT.BY Чем известен: автор фильма «Одной крови» и «той самой» горячей рекламы Mark Formelle, в которой полуголые мужчины шьют женское белье. Постоянный гость и член жюри фестиваля velcom Smartfilm. Что смотреть: «Одной крови».

Что говорят о фильме критики:



Тарас Тарналицкий, кинокритик

— Актуальный режиссер — это почти всегда талантливый психолог, способный словить витающий в воздухе общественный невроз и заставить его работать на себя. В своей дипломной работе «Одной крови», вышедшей в 2015 году, Митрий Семенов-Алейников сумел попасть в коллективное бессознательное восточноевропейского социума, переживающего последствия украинского Евромайдана, несостоявшейся «болотной революции» в России и «Плошчы» в Беларуси. Как итог — целая россыпь наград от нескольких десятков международных фестивалей.

Для белорусской же киноиндустрии «Одной крови» стал сигналом о провальной политике в отечественном госкино. Короткометражная драма о конфликте двух братьев оказалась убедительнее полнометражного и идейно близкого ему боевика «Мы, братья» (он же «Код Каина»), на который потрачено два миллиона долларов из бюджета. Что называется, почувствуйте разницу.

Антон Сидоренко, кинокритик

— Митрий Семенов-Алейников — молодой амбициозный режиссер с тягой к зрелищному, остроактуальному кино. Он один из немногих молодых сейчас, кто не вертит носом от работы в конкретном жанре, принимает условия игры такими, какие они есть, и всегда добивается в них максимально возможного результата. Большинство наших зрителей знает его по нашумевшей рекламе Mark Formelle со шьющими женское белье культуристами да скандальному клипу Вадика Галыгина «8 Сакавика» . Между тем, амбиции окончившего Белорусскую академию искусств по классу актерского мастерства и московский ВГИК по классу режиссуры автора лежат в сфере большого кино. Совсем недавно Митрий Семенов-Алейников получил диплом жюри Национального конкурса МКФ «Листапад» за новеллу «Франка» из свежего беларусьфильмовского альманаха молодых режиссеров о Второй мировой войне. Его дебют «Одной крови» тоже рассказывает о войне, только войне внутри каждого из нас. Молодой автор интересно переводит все более актуальную тему молодежного бунта и уличных протестов в семейную плоскость. Герои «Одной крови» выглядят немного упрощенными, но парадоксально цепляют зрителя за живое. Является ли фильм очередным призывом к революции или попахивает очевидным конформизмом — решать каждому из нас. Отдельно стоит отметить работу в фильме молодой музы Митрия Семенова-Алейникова — актрисы Марины Поддубной и уже хорошо узнаваемого белорусским зрителем актера Антона Жукова.

Премьера фильма «Одной крови» на AFISHA.TUT.BY

Показ проходит при поддержке компании по фестивальному продвижению «CinePromo» и платформы «Пилигрим».