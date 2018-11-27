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"Витающий в воздухе общественный невроз". Онлайн-премьера фестивального хита "Одной крови"
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Что говорят о фильме критики:
— Актуальный режиссер — это почти всегда талантливый психолог, способный словить витающий в воздухе общественный невроз и заставить его работать на себя. В своей дипломной работе «Одной крови», вышедшей в 2015 году, Митрий Семенов-Алейников сумел попасть в коллективное бессознательное восточноевропейского социума, переживающего последствия украинского Евромайдана, несостоявшейся «болотной революции» в России и «Плошчы» в Беларуси. Как итог — целая россыпь наград от нескольких десятков международных фестивалей.
Для белорусской же киноиндустрии «Одной крови» стал сигналом о провальной политике в отечественном госкино. Короткометражная драма о конфликте двух братьев оказалась убедительнее полнометражного и идейно близкого ему боевика «Мы, братья» (он же «Код Каина»), на который потрачено два миллиона долларов из бюджета. Что называется, почувствуйте разницу.
— Митрий Семенов-Алейников — молодой амбициозный режиссер с тягой к зрелищному, остроактуальному кино. Он один из немногих молодых сейчас, кто не вертит носом от работы в конкретном жанре, принимает условия игры такими, какие они есть, и всегда добивается в них максимально возможного результата. Большинство наших зрителей знает его по нашумевшей рекламе Mark Formelle со шьющими женское белье культуристами да
Премьера фильма «Одной крови» на AFISHA.TUT.BY
Показ проходит при поддержке компании по фестивальному продвижению «CinePromo» и платформы «Пилигрим».
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Десятки фестивалей, и три года спустя AFISHA.TUT.BY объявляет онлайн-премьеру картины, которая с этого дня будет доступна в Сети.
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