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"Витающий в воздухе общественный невроз". Онлайн-премьера фестивального хита "Одной крови"

28.11.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Мы заговорили про этот фильм чуть больше трех лет назад. В октябре 2015-го белорусский режиссер Митрий Семенов-Алейников представил на Международном фестивале фильмов Центральной и Восточной Европы Let’s Cee в австрийской Вене свою работу «Одной крови». Десятки фестивалей, и три года спустя AFISHA.TUT.BY объявляет онлайн-премьеру картины, которая с этого дня будет доступна в Сети.

Справка AFISHA.TUT.BY

Чем известен: автор фильма «Одной крови» и «той самой» горячей рекламы Mark Formelle, в которой полуголые мужчины шьют женское белье. Постоянный гость и член жюри фестиваля velcom Smartfilm.

Что смотреть: «Одной крови».

Что говорят о фильме критики:


Тарас Тарналицкий, кинокритик

 — Актуальный режиссер — это почти всегда талантливый психолог, способный словить витающий в воздухе общественный невроз и заставить его работать на себя. В своей дипломной работе «Одной крови», вышедшей в 2015 году, Митрий Семенов-Алейников сумел попасть в коллективное бессознательное восточноевропейского социума, переживающего последствия украинского Евромайдана, несостоявшейся «болотной революции» в России и «Плошчы» в Беларуси. Как итог — целая россыпь наград от нескольких десятков международных фестивалей.

Для белорусской же киноиндустрии «Одной крови» стал сигналом о провальной политике в отечественном госкино. Короткометражная драма о конфликте двух братьев оказалась убедительнее полнометражного и идейно близкого ему боевика «Мы, братья» (он же «Код Каина»), на который потрачено два миллиона долларов из бюджета. Что называется, почувствуйте разницу.

Антон Сидоренко, кинокритик

— Митрий Семенов-Алейников — молодой амбициозный режиссер с тягой к зрелищному, остроактуальному кино. Он один из немногих молодых сейчас, кто не вертит носом от работы в конкретном жанре, принимает условия игры такими, какие они есть, и всегда добивается в них максимально возможного результата. Большинство наших зрителей знает его по нашумевшей рекламе Mark Formelle со шьющими женское белье культуристами да скандальному клипу Вадика Галыгина «8 Сакавика». Между тем, амбиции окончившего Белорусскую академию искусств по классу актерского мастерства и московский ВГИК по классу режиссуры автора лежат в сфере большого кино. Совсем недавно Митрий Семенов-Алейников получил диплом жюри Национального конкурса МКФ «Листапад» за новеллу «Франка» из свежего беларусьфильмовского альманаха молодых режиссеров о Второй мировой войне. Его дебют «Одной крови» тоже рассказывает о войне, только войне внутри каждого из нас. Молодой автор интересно переводит все более актуальную тему молодежного бунта и уличных протестов в семейную плоскость. Герои «Одной крови» выглядят немного упрощенными, но парадоксально цепляют зрителя за живое. Является ли фильм очередным призывом к революции или попахивает очевидным конформизмом — решать каждому из нас. Отдельно стоит отметить работу в фильме молодой музы Митрия Семенова-Алейникова — актрисы Марины Поддубной и уже хорошо узнаваемого белорусским зрителем актера Антона Жукова.

Премьера фильма «Одной крови» на AFISHA.TUT.BY

Показ проходит при поддержке компании по фестивальному продвижению «CinePromo» и платформы «Пилигрим».

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Десятки фестивалей, и три года спустя AFISHA.TUT.BY объявляет онлайн-премьеру картины, которая с этого дня будет доступна в Сети.
 
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