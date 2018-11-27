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В ближайшую пятницу, 30 ноября, Госавтоинспекция проведет Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Зима на колесах — не будет заносов»

28.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В ближайшую пятницу, 30 ноября, Госавтоинспекция проведет Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Зима на колесах — не будет заносов»

С наступлением зимы и ухудшением погодных условий (дождь, туман, снег, метель, гололедица) Госавтоинспекция Вороновского РОВД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными и осторожными, избегать необдуманных действий на дорогах, которые могут поставить под угрозу собственную жизнь и жизнь других людей.

Водителям настоятельно рекомендуем заблаговременно подготовить свои транспортные средства к эксплуатации в зимний период: установить зимние шины, проверить исправность стеклоочистителя, обдува стекол, плотность охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя, работу термостата и амортизаторов.

Специалисты советуют менять шины, как только температура воздуха перестает подниматься выше +3 С. Зимняя резина поможет сократить тормозной путь и значительно улучшит управление автомобилем в условиях гололеда и снежного наката. Произведите проверку общего состояния системы отопления. Ее исправность — это возможность беспрепятственно наблюдать проезжую часть и дорожную обстановку. В  обязательном порядке проверьте исправность внешних световых приборов. Отрегулируйте их. Омыватель ветрового стекла необходимо заправить специальной незамерзающей жидкостью. Не будет лишним заменить стеклоочистители. Обязательно проверьте надежность своего аккумулятора.

Помните, что на скользкой дороге транспорт мгновенно остановить невозможно, поэтому при выезде проверьте, правильно ли отрегулированы у вашей автомашины тормоза, рулевое управление, соответствует ли давление в шинах норме. Ни в коем случае не выезжайте с изношенным рисунком протектора шин. Необходимо помнить, что выпавший снег уменьшает сцепление, поэтому маневры и резкое торможение в этих условиях могут привести к аварии. Также не забывайте, что тормозной путь зависит от скорости. Дистанция между автомобилями, движущимися по скользкой дороге, должна соответствовать удвоенной скорости движения. Если при торможении происходит занос автомобиля, необходимо быстро прекратить торможение и повернуть руль в сторону заноса.

Водителям следует быть более внимательными у перекрестков, пешеходных переходах и остановок общественного транспорта, а также отказаться от совершения обгонов, не предпринимать необдуманных маневров и резких торможений, что может привести к потере контроля над автомобилем в условиях скользкой дороги.

Александр ЖУК,

старший инспектор ДПС ОГАИ,

майор милиции.

 
 
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С наступлением зимы и ухудшением погодных условий (дождь, туман, снег, метель, гололедица) Госавтоинспекция Вороновского РОВД обращается ко всем участникам...
 
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