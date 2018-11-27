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Знай наших: ребята из Мстиславской школы искусств триумфально выступили на «Планете радости»

28.11.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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admin-mstislaw

В ГУО «Детская школа искусств имени Н.Н. Чуркина» всегда большой популярностью пользуется хореографическое и театральное отделения. Здесь не только готовят юных артистов, но и дают возможность детям раскрепоститься и проявить свои таланты, попробовать себя в другой роли.

Знай наших: ребята из Мстиславской школы искусств триумфально выступили на «Планете радости»

Хореографический ансамбль «Калейдоскоп»

Хореографический ансамбль «Калейдоскоп» продолжает покорять новые вершины танцевального творчества. В начале ноября коллектив триумфально выступил во время проведения открытого конкурса детского творчества «Планета радости» по хореографическому и театральному искусству.

Мероприятие собрало большое количество участников — более 300 учащихся детских школ искусств из Минской, Витебской, Гомельской и Могилёвской областей. Оценивало мастерство и умения юных танцоров и театралов профессиональное жюри, в составе которого — ведущие педагоги, мастера сцены хореографического и театрального искусства.

Конкурс прошёл на базе ГУО «Могилёвская детская школа искусств №1» при поддержке Могилёвского горисполкома и Могилёвской городской организации РОО «Белая Русь».

Руководитель ансамбля Татьяна Григорьева всегда нацеливает своих воспитанниц отдаваться танцу всей душой и сердцем. Это не первое удачное выступление коллектива:

— Наша подготовка длится ежегодно. Мои ученики и ученицы постоянно оттачивают своё мастерство, разучивают новые движения, композиции. Хорошо поставленный танец — это тяжёлый труд как педагога, так и его учеников. В прошлом году мы смогли покорить «Лидский венок», в этом году решили попробовать свои силы в новом республиканском конкурсе. Приятно, что наши труды были оценены по достоинству.

Хореографический ансамбль «Калейдоскоп» был награждён дипломом 1-й степени в номинации «Хореографическое искусство» (современная хореография) и получили звание дипломанта 3-й степени за народно-сценический танец. Руководитель коллектива Татьяна Григорьева была награждена грамотой за высокий уровень мастерства, активное участие в конкурсе и большой вклад в формирование эстетической культуры подрастающего поколения.

Знай наших: ребята из Мстиславской школы искусств триумфально выступили на «Планете радости»

Учитель Маргарита Ковалёва и воспитанница школы Мария Крот с грамотами

Воспитанница детской школы искусств Мария Крот также приняла участие в конкурсе. Девочка вместе со своим педагогом подготовила номер «Как купчиха постничала» (Степан Писахов), украсив исполнение стихотворения песенными и танцевальными элементами. Маша запомнилась членам профессионального жюри и была удостоена звания лауреата 3-й степени в номинации «Театральное искусство». Грамотой была отмечена и учитель Маргарита Ковалёва.

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В ГУО «Детская школа искусств имени Н.Н. Чуркина» всегда большой популярностью пользуется хореографическое и театральное отделения. Здесь не только готовят юных...
 
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