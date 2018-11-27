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Для безопасности на дорогах

28.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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30 ноября пройдет Единый день безопасности дорожного движения «Зима» на колесах — не будет заносов!». В его рамках во всех районах области пройдут мероприятия, в рамках которых сотрудники ГАИ совместно с заинтересованными организациями проведут разъяснительную работу в трудовых коллективах, учреждениях образования и других организациях с целью напоминания об обязательном использовании зимних шин и безопасном вождении в зимних условиях.

С 21 ноября по 6 декабря на территории Минской области проводится комплекс дополнительных мер по снижению тяжести последствий ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения. Анализ аварийности показывает, что большинство дорожно-транспортных происшествий происходит в вечернее время с наступлением темноты, как правило, на неосвещенных участках улиц, а также во время встречного разъезда автомобилей. Как показывают исследования, на 90% действия водителя зависят от получаемой им визуальной информации. В темное время суток глаза человека воспринимают окружающую обстановку намного хуже, чем днем. Пешеход находится в заблуждении, если думает, что водитель видит его в тот момент, когда он сам уже заметил свет фар приближающегося автомобиля.

Распространено мнение о том, что световозвращающие элементы нужно использовать только в сельской местности. Но это не так — их необходимо носить и в городе, поскольку в соответствии с Правилами дорожного движения использование световозвращающих элементов — обязанность каждого пешехода, который идет по проезжей части дороги в темное время суток. А дорога — это не только автомагистраль, но и улица города, и проезд дворовой территории.

Таким образом, пешеход, обозначая себя световозвращающими элементами, вносит свой вклад в обеспечение безопасности на дорогах.

С 23 по 26 ноября на Минщине проводился комплекс мероприятий по предупреждению ДТП с участием нетрезвых водителей. В среднем за неделю на дорогах района сотрудники Госавтоинспекции задерживают около 5 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Не останавливает водителей даже уголовная ответственность, которая наступает за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Таких случаев в текущем году — 8.

Согласно статье 18.16 действующего Кодекса об административных правонарушений Республики Беларусь, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления сроком на 3 года.

«НН».

 


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30 ноября пройдет Единый день безопасности дорожного движения «Зима» на колесах — не будет заносов!». В его рамках во всех
 
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