Упреждайте квартирные кражи

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Острой проблемой по-прежнему остается совершение квартирных краж путем свободного доступа. Большинство из них происходит по вине самих потерпевших. Неосмотрительно оставляя открытой входную дверь и находясь при этом дома, хозяева дают возможность злоумышленникам беспрепятственно проникать в свои жилища и совершать хищения.

Так, за 5 месяцев текущего года на территории Несвижского района зафиксировано 18 краж из жилищ, 5 из которых совершено в отношении лиц пожилого возраста. Фигурантами дела всё чаще являются лица цыганской национальности (народности «рома»). Они представляются соцработниками либо предлагают что-нибудь купить. Например, в апреле текущего года в д. Хвоево из жилого дома похищена сумма денег в крупном размере. В то время, когда супруги пожилого возраста завтракали на кухне, к ним в дом во-шли две незнакомые женщины средних лет народности «рома». Одна из них вошла в кухню с тетрадью в руках и стала задавать странные вопросы: «имеется ли у вас инвалидность?» и т.д., а вторая остановилась у входа. Во время беседы хозяин услышал непонятные звуки в соседней комнате дома и хотел пойти проверить, но его стали убеждать, что ему послышалось. Беседа длилась на протяжении 20 — 30 минут и закончилась внезапным уходом тех самых женщин. В это время пришел сын хозяев. Увидев, как от дома отъезжает черный автомобиль «BMW», в которой находились лица народности «рома», он решил проверить наличие денежных сбережений у родителей. Зайдя в комнату, где хранились деньги, обнаружил пропажу.

Впоследствии в ходе проведенных розыскных мероприятий лица народности «рома», совершившие эту кражу, были задержаны на территории Гомельской области. В настоящее время виновное лицо отбывает наказание в местах лишения свободы.

Ещё одним излюбленным предметом преступного посягательства среди лиц народности «рома» является бытовой лом чёрных и цветных металлов. Под видом законопослушных скупщиков, они на микроавтобусах либо автомобилях с прицепами ездят по населённым пунктам (в основном — сельской местности) и приобретают у жителей бытовой лом чёрных и цветных металлов, в то же время присматривают дома, которые используются собственниками, как дачи, откуда затем совершают хищения имущества.

Кроме этого, не стоит забывать, что с древних времён лица народности «рома» занимаются конокрадством, похищая лошадей с пастбищ, конюшен, частных подворий. При этом с похищенной лошадью они могут пешком пройти значительные расстояния, сдав затем похищенную лошадь «перекупам» (имеют место факты, когда с похищенной лошадью злоумышленник до места сбыта прошёл более 60 км).

Уважаемые граждане! При появлении в вашем населённом пункте лиц народности «рома», лиц, осуществляющих скупку бытового лома чёрных и цветных металлов, либо других лиц, поведение которых вызывает подозрение, необходимо незамедлительно сообщить о нахождении вышеуказанных лиц по тел.102, записать регистрационные номера, марку, модель, цвет автомобилей, на которых передвигались лица народности «рома», по возможности зафиксировать вышеуказанные автомобили на камеру мобильного телефона.

Необходимо знать основные правила собственной безопасности:

Ни при каких условиях не впускать в жилище незнакомых людей, не реагировать на их просьбы, так как, используя самые невинные предлоги «напиться воды», «отдать неожиданную прибавку к пенсии», «продать очень дешево продукты питания или вещи», злоумышленники добиваются, чтобы хозяева только приоткрыли дверь. В случае, когда незнакомые лица представляются социальными работниками, настойчиво просят разрешения войти в дом, — не открывая двери, сообщите в милицию. Покидая своё жилище (даже на непродолжительное время), не оставляйте открытыми двери либо окна. Постоянно говорите детям о том, что нельзя рассказывать незнакомым людям, кто находится дома, где могут храниться ключи от дома или квартиры.

Будьте бдительны!

Дмитрий ПАВЛЮТЬ,

первый заместитель

начальника — начальник криминальной милиции

Несвижского РОВД,

подполковник милиции.