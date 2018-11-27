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В Несвиже пройдет конкурс на лучшего водителя

28.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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30 ноября в Несвиже, на центральной площади, в рамках единого дня безопасности дорожного движения на тему «Зима» на колесах — не будет заносов!» пройдет конкурс на лучшего водителя. Его организаторы — управление ГАИ УВД Минского облисполкома, Организационная структура г. Минска и Минской области ДОСААФ, ОО «Содействие безопасности дорожного движения». Цель мероприятия — совершенствование совместной профилактической работы по предупреждению аварийности на территории области, укрепление транспортной дисциплины среди участников дорожного движения. Начало мероприятия — в 12.00.
Телефон для справок — 5-12-77.
«НН».


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Теги: Минск
 
 
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30 ноября в Несвиже, на центральной площади, в рамках единого дня безопасности дорожного движения на тему «Зима» на колесах —
 
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