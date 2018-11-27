В Несвиже пройдет конкурс на лучшего водителя

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30 ноября в Несвиже, на центральной площади, в рамках единого дня безопасности дорожного движения на тему «Зима» на колесах — не будет заносов!» пройдет конкурс на лучшего водителя. Его организаторы — управление ГАИ УВД Минского облисполкома, Организационная структура г. Минска и Минской области ДОСААФ, ОО «Содействие безопасности дорожного движения». Цель мероприятия — совершенствование совместной профилактической работы по предупреждению аварийности на территории области, укрепление транспортной дисциплины среди участников дорожного движения. Начало мероприятия — в 12.00.

Телефон для справок — 5-12-77.

«НН».