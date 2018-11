"Я такой же голубой, как нарцисс желтый, дорогуша!" Какой была обратная сторона эпатажа Фредди Меркьюри

Нам всегда интересно узнать о звездах больше. Понять, что осталось по ту сторону экрана, увидеть «человеческое» лицо легенды, а может, найти с ней что-то общее. В нашем новом цикле текстов у вас будет такая возможность. А начнем мы с культового Фредди Меркьюри — кстати, фильм «Богемская рапсодия» продолжает бить рекорды в столичном прокате.

В нескольких материалах агентство Brandme расскажет об архетипах самых популярных звезд нашего времени, героев культовых фильмов и даже любимых мультиков. Архетипы (от греч. «первообразы») — универсальные образы или символы, которые вызывают определенные мысли и чувства относительно объекта или ситуации.

«Швейцарский психиатр Карл Густав Юнг придумал теорию коллективного бессознательного и поставил во главе нее архетипы. Мы же используем систему из 12 архетипов по книге „Герой и Бунтарь“, которую адаптировали для создания личных брендов», — отмечает руководитель Brandme Юлия Лос. Пройти тест на собственный архетип можно тут .

«Я не хочу стать какой-нибудь там звездой, я стану легендой!»

Фредди Меркьюри — эпатажный, скандальный, яркий революционер 80-х. Умер от СПИДа, потому что «кутил и жил на полную катушку»… Так думали многие его ровесники. Так ли это? Вы уверены?





Если отбросить все его звездные регалии и статусы, то кого мы увидим? Талантливейшего певца и автора синглов, ставших гимном поколения, или фрика, бьющего наповал — что ни костюм, то электрошокер для избалованного тела моды, что ни образ, то событие в мире фэшн-индустрии?

«Я даю не концерты, а устраиваю модные показы», — гордо оповещает Фредди, облачаясь в цыплячьего цвета косуху или корону с имитацией горностаевого меха.





Узнаваемые атрибуты:

Фриковатые образы на грани травести и бурлеска;

Кроссовки и брюки с лампасами;

Выдающиеся зубы, про которые он сам говорил так: «Мне не нравятся мои зубы — они торчат. Я собираюсь это исправить, просто у меня все руки не доходят. А в остальном я идеален», — ничуть не смущается идол;

Усы (во второй половине творчества);

Манера добавлять обращение «дорогуша»;

Браслет на бицепсе;

Поза-символ Фредди — широко расставленные ноги, задранная вверх рука победителя и прогиб навстречу публике в порыве драйва.





Однако он не был бы кумиром поколения, если бы его образ был настолько плоский: заносчивый, талантливый, кокетливый, обаятельный, капризный — да, но для гениальности нужен объем, второе дно, другая сторона. И они были у Фредди, или Фаруха Балсара.

Снимем яркую одежду, смоем стрелки и грим, уберем драйв и эпатаж — и перед нами человек, умеющий чувствовать, испытывать боль, страдать из-за любви, нести миру добро… Он не скрывает своего второго «я», признаваясь в интервью:

«На сцене я экстраверт, ну а каков я в жизни — это совсем другая история».





Каким же был Фредди на самом деле? Не скрывалось ли под ядовитым шипастым панцирем нежное сердце?

Самоуверенный (We are the champions), но ранимый («Я слишком быстро влюбляюсь, и мне в итоге всегда больно»); самовлюбленный («Секрет успеха — моя неотразимая харизма», — говорит певец в своем интервью), но не согласный исправить верхний ряд зубов из-за риска потери хоть части диапазона голоса; легковесный и дерзкий (We will rock you), но философ в глубине души («Счастье не купишь за деньги? Да, но, черт возьми, только они могут его нам дать!»); эпатажный («Я просто музыкальная проститутка, мои дорогие»), но скромный («Я совсем не собираюсь изменить мир»), выглядящий, как чокнутая рок-звезда, но рискнувший попросить Монсеррат Кабалье о дуэте.

Это был просто отчаянный поступок для того времени, никто и никогда из рок-н-рольных звезд не пробовал петь с оперными артистами. Это был скандал! Лучано Паваротти возмущался больше всех, говорил о личном оскорблении и позоре оперы (правда, потом сам с кем только не спел!). Никто не мог понять, как это оценивать, но люди приняли, потому что это искреннее творчество, идущее изнутри, от всей души, не требующее признания или рассчитывающее на понимание.





«Чем больше у меня проблем, тем лучше мои песни…»

Противоречия и игра на контрастах — это лейтмотив жизни великого шоумена Фредди Меркьюри. «Чтобы по-настоящему смеяться, вы должны быть в состоянии принять вашу боль и играть с ней!» — первая и главная заповедь этого архетипа, высказанная когда-то Чарли Чаплином.

Кстати, вот архетипы, которые ярко проявлены в его личном бренде — шоумен (более привычное название архетипа «шут»), правитель, любовник.

Архетип «Шут»: Шутник, клоун, фокусник, игривый, веселый, принимает вещи легко, создает веселье/хаос, импульсивный, спонтанный, живет одним моментом. Желание: жить одним днем и полностью наслаждаться жизнью.

Цель: хорошо провести время и сделать мир радостнее.

Страх: скучать или быть скучным.

Стратегия: игра, шутки, быть смешным, быть в центре внимания.

Слабость: легкомыслие, пустая трата времени.

Талант: радость, чувство юмора.

Известен как: шут, джокер, клоун, комик, юморист, скоморох. Архетип «Правитель»: Управленец, организатор, эффективный, квалифицированный, продуктивный, уверенный, ответственный. Желание: контролировать, создать преуспевающую успешную семью, компанию.

Цель: создать процветающее, успешное общество.

Страх: погрузиться в хаос, быть свергнутым.

Стратегия: власть и управление.

Слабость: авторитарность, неумение делегировать.

Талант: ответственность, лидерство.

Известен как: босс, лидер, аристократ, король, королева, монарх, политик, управленец. Архетип «Любовник»: Страстный, сексуальный, соблазнительный, чувствительный, ищет наслаждения, живет эмоциями, находится в поисках настоящей любви. Желание: окружить себя тем, что любишь; интимность; чувственное удовольствие.

Цель: быть в отношениях с любимыми людьми, работой и вещами.

Страх: быть нежеланным, одиночество.

Стратегия: становиться привлекательнее физически и эмоционально.

Слабость: желание «ублажить» всех, риск потерять себя.

Талант: страсть, благодарность, лояльность.

Известен как: партнер, друг, энтузиаст, гедонист, любовник.





Когда Фредди спросили в лоб о его ориентации (не забываем, что это были 70-е), он, как всегда, в шутовской манере парировал: «Я такой же голубой, как нарцисс желтый, дорогуша!».

Когда у певца спрашивали о его творчестве — по сути, о том, что крайне ценно и дорого любому исполнителю, поскольку является частью его самого, — он легкомысленно отвечал:

«Песни — как новые платья или рубашки: ты их носишь какое-то время, а потом избавляешься от них».

По сути, он приравнивал своих «детей-песни» к товарам «one-time-use».

Шутки и эпатаж всегда делали Фредди чертовски обаятельным. С неменьшим кокетством Фредди высказывался в своих интервью о женщинах, подшучивал над собственным накопительством, над образом жизни и над своей смертью, предпочитая оказаться в раю исключительно ради хорошей компании.





Единственное, что никогда не было поводом для его шуток, — любовь. Она присутствует в большей части его текстов, она заставляет его творить и испытывать боль, поднимает до небес и бросает в пучину одиночества и отчаяния.

Ловко жонглируя такими понятиями, как «любовь», «боль», «одиночество», «СПИД», «смерть», Фредди находил в себе силы работать, зная, что его дни сочтены, равно как нашел в себе силы публично рассказать о своей болезни в то время, когда считалось, что ею болеет «только последняя шваль».

Возможно, эти 5−7 лет, когда он уже знал диагноз, помогли ему прожить каждый день так, как он действительно хотел: в творчестве и с дорогими ему людьми. Возможно, за 45 лет своей жизни он совершил больше важных поступков, чем мог бы за все 90?

Как было бы, мы никогда не узнаем, история не терпит сослагательного наклонения… Некоторые люди, очень многие, хоть и живут до самой старости, проживают не свою жизнь, боясь стать тем, кем захочешь, и делать то, для чего рождены, как говорится в «Богемской рапсодии».

«Если мне суждено умереть завтра, я не буду сожалеть. Я действительно сделал все, что мог»

Но как известно, у истории всегда на все имеется свое мнение — и Фредди получил сполна по своим заслугам: он хотел просто нравиться публике, а стал «иконой»; хотел быть «музыкальной проституткой» и всего лишь удовлетворять музыкальные запросы своих поклонников, а стал автором бессмертных шедевров; не хотел менять мир, но все же его искренность и независимость от чужого мнения сделали так много для людей: и в жизни, и в музыке.

Queen и, в частности, Фредди невозможно не полюбить за их смелость, умение быть максимально искренними в своем творчестве, говорить то, что считают правильным, верить друг в друга, быть собой на полную катушку — есть жизнь большими ложками. «Show must go on…» — об этом весь его путь, его послание нам и большая миссия.