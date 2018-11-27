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Выписка со счета для посольства: сколько нужно заплатить банку за рассказ о ваших же деньгах

28.11.2018 08:29 — Разное | Tut.by  
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Грядущие новогодние праздники для многих белорусов — это поездки за границу: как на отдых, так и за покупками. Значит, нужна виза, а для получения Шенгена никак не обойтись без предоставления посольству выписки со счета. Казалось бы: выписка — информация о ваших деньгах, но зато, чтобы банк поделился этой информацией с вами на печатном носителе часто нужно заплатить. FINANCE.TUT.BY выяснил, в каком размере взимается комиссия за оформление выписки со счета и в каких банках это еще можно сделать бесплатно.


Фото: Helloquence / unsplash.com

Отметим, в банках можно оформить выписку и справку о состоянии счета. Это немного разные документы: во-первых, справка чаще всего дороже и в ней, помимо движения по счету и остатка денежных средств, содержится информация об объеме финансов на карт-счете, во-вторых, ее изготовление, как правило, растягивается на большее количество времени (до 10 дней). Выписка же выдается в день обращения, иногда на следующий. Справка всегда заверяется подписью уполномоченного лица и печатью банка. На оформление справки в первую очередь нужно обратить внимание индивидуальным предпринимателям или тем людям, у которых зарплата не является основным источником дохода.

Для оформления визы, как правило, хватает стандартной выписки. Но стоит иметь в виду, если вы оформляете выписку через интернет-банк или приложение, необходимо обратиться в банк для постановки подписи экономиста.

Название банка

Стоимость оформления выписки

Альфа-Банк

Выписка за период до года — бесплатно.

За период от 13 до 24 месяцев включительно с даты обращения в банк — 10 руб.

За период от 25 месяцев и более — 15 руб.

Банк БелВЭБ

Выписка за текущий и предыдущий месяцы — бесплатно. За более длительный период — 6 руб.

Банк Москва-Минск

Выписка за любой период предоставляется бесплатно.

Банк Решение

Выписка за любой период предоставляется бесплатно. Предоставление повторной выписки в течение одного месяца — 2.50 руб./2 USD/EUR.

Белагропромбанк

Выписка предоставляется без комиссии.

Беларусбанк

Для получения выписки лучше обращаться в отделение банка, в котором открыт счет. За текущий и (или) предыдущий месяц — бесплатно, за другой период — 4.50 руб./3 USD/EUR/160RUB.

Можно обратиться с заявлением в любое отделение банка, которое принимает такие заявления, но срок получения скана выписки увеличится (не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления клиента; если необходима досылка оригинала выписки, сроки увеличиваются).

Также выписку можно оформить в интернет-банкинге бесплатно. Отчет формируется на период не более чем за 90 дней.

Белгазпромбанк

Стоимость 5 рублей за любой период.

Также можно самостоятельно сформировать выписку в интернет-банке и мобильном приложении — бесплатно (печать и подпись в этом случае не ставится; оформить выписку можно на следующий день после поступления средств на карт-счет).

Банк ВТБ (Беларусь)

Выписка оформляется бесплатно за любой срок.

Идея Банк

Стоимость 5 руб. за любой период.

МТБанк

Выписка бесплатная за период до 95 календарных дней. За более длительный период — 9 руб./ 5 USD/ EUR.

Ориентировочный срок подготовки справки 30 минут.

Паритетбанк

Выписка за текущий и предыдущий месяцы — бесплатно. За более длительный период — 4 руб.

Приорбанк

Выписка по действующим счетам бесплатная за любой период. Выписка по закрытым счетам — 5 руб.

Также можно оформить через интернет-банк.

РРБ-Банк

Выписка за любой период бесплатная.

Технобанк

Выписка — 2 руб./1 USD/ EUR). За любой период.

Франсабанк

Без комиссии

Цептер Банк

Без комиссии

Белорусский народный банк

Выписка бесплатная за любой период.

Белинвестбанк

Выписка за текущий и предыдущий месяцы — 1.50 руб. За 3 и более месяцев — 3 руб.

БСБ Банк

Стоимость — 4.50 руб./3 USD/ EUR.

Также выписку можно оформить бесплатно через интернет-банк (без печати банка). Если необходимо заверить печатью, при вашем обращении в банк это сделают сотрудники отдела пластиковых карт бесплатно.

БТА Банк

Стоимость — 1 руб. за любой период.

БПС-Сбербанк

Выписка оформляется бесплатно за текущий и предыдущий месяц, за иной период — 7 руб.

Статусбанк

Выписка за 1 месяц — бесплатно, за другой период — 5 руб.

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Теги: Минск
 
 
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Казалось бы: выписка - информация о ваших деньгах, но зато, чтобы банк поделился этой информацией с вами на печатном носителе часто нужно заплатить.
 
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