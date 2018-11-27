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Особые датчики позволят встраивать старую технику в "умные дома"

28.11.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Голландский стартап Frolic Studio разработал набор датчиков-"конструкторов", который позволяет управлять с помощью смартфона устаревшей техникой, например, - проигрывателем грампластинок, интегрировав "антиквариат" в систему "умного дома".

Особые датчики позволят встраивать старую технику в "умные дома"

Аксессуары, названные Smartians, также можно использовать для создания конструкций вроде автоматической системы кормления аквариумных рыбок или полива комнатных растений. Smartians могут работать без подзарядки до нескольких месяцев.

Особые датчики позволят встраивать старую технику в "умные дома"

Наборы включают в себя различные детали для самостоятельной сборки, в зависимости от того, какое действие Smartians нужно будет выполнять - жать на кнопки, поворачивать тумблер, придерживать кошачью дверку и т.д.

Особые датчики позволят встраивать старую технику в "умные дома"

В настоящее время Frolic Studio ищет инвесторов, чтобы запустить Smartians в серийное производство.

 
 
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Голландский стартап Frolic Studio разработал набор датчиков-"конструкторов", который позволяет управлять с помощью смартфона устаревшей техникой, например, -...
 
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