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С четверга поездка на городском транспорте плюс 5 копеек
28.11.2018 — Разное | Новости Волковыска
Поездка в городском пассажирском транспорте на Гродненщине с ближайшего четверга обойдется в 55 копеек.
Последний раз проезд в городском транспорте области
Новые тарифы на городские перевозки пассажиров и ручной клади всеми видами транспорта в регулярном сообщении в Гродненской области утверждены
Стоимость проезда в автобусе экспрессных маршрутов составит 65 копеек за одну поездку.
Решением также установлены цены на проездные билеты:
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Поездка в городском пассажирском транспорте на Гродненщине с ближайшего четверга обойдется в 55 копеек. Последний раз проезд...
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