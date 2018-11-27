С четверга поездка на городском транспорте плюс 5 копеек





Поездка в городском пассажирском транспорте на Гродненщине с ближайшего четверга обойдется в 55 копеек.

Последний раз проезд в городском транспорте области дорожал в октябре пошлого года с 45 до 50 копеек.

Новые тарифы на городские перевозки пассажиров и ручной клади всеми видами транспорта в регулярном сообщении в Гродненской области утверждены решением облисполкома от 20 ноября 2018 г. № 696. В соответствии с этим документом установлен тариф на городские перевозки пассажиров и ручной клади всеми видами транспорта общего пользования на обычных маршрутах в регулярном сообщении в размере 55 копеек за одну поездку.

Стоимость проезда в автобусе экспрессных маршрутов составит 65 копеек за одну поездку.

Решением также установлены цены на проездные билеты:





С воскресенья поездка на городском транспорте плюс

5 копеек