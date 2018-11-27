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Прототип беспилотного летающего такси Audi и Airbus впервые поднялся в воздух

28.11.2018 08:55 — Разное | Tut.by  
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Концепт беспилотного транспортного средства Pop. Up Next для перемещения седоков по дорогам и по воздуху впервые был показан весной 2017 года в Женеве. Теперь разработчики показали рабочий прототип аэротакси, способного передвигаться в горизонтальной и вертикальной плоскостях.


Первый публичный тестовый полет Pop. Up Next, разработанного Audi совместно с Airbus и дизайнерским ателье ItalDesign, состоялся в Амстердаме в рамках мероприятия Drone Week. «Летательный модуль успешно установил пассажирскую капсулу на наземный модуль, который затем продолжил автономное движение», — говорится в официальном заявлении Audi. Пока это всего лишь экспериментальный образец, построенный в масштабе 1:4.


По сути, Pop. Up Next — это двухместная капсула, которая может состыковываться как с наземным, так и автоматическим воздушным модулем с 8 пропеллерами


Ждать запуска коммерческой эксплуатации подобной техники придется еще несколько лет — полномасштабную работоспособную модель Pop. Up Next в Audi обещают показать в следующем десятилетии.


А пока на очереди — оценка коммерческой эффективности проекта летающего такси «по требованию», которую Audi проводит совместно с принадлежащим Airbus онлайн-сервисом по заказу вертолетов Voom. К слову, запуск проекта Urban Air Mobility минувшим летом был одобрен немецкими властями. Интересно, чем теперь ответит Geely, прибравшая к рукам Terrafugia, американского разработчика летающих автомобилей?

 
 
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Показан рабочий прототип аэротакси, способного передвигаться в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
 
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