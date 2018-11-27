«Мой мужчина живет на две семьи и чувствует себя отлично». Психолог отвечает на письмо читательницы

Нам пришло письмо от читательницы, содержание которого может конкурировать с «Санта-Барбарой». Автор истории и ее мужчина уже много лет то сходятся, то расходятся. Она воспитывает двоих детей от него, а он живет на две семьи. Зачем женщине такие отношения и как из них выйти, объясняет психолог.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений» . Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».



kinopoisk.ru / Кадр из фильма «Про любовь» носит иллюстративный характер

— Я работала на фирме экономистом, мой будущий муж там же — водителем. Мы общались как коллеги. Я знала, что у него много поклонниц, он выглядел очень хорошо и юно. В моей жизни тоже были мужчины.

В какой-то момент он стал уделять мне особое внимание, и мы начали встречаться. Сразу съехались, стали жить у меня в общежитии. Потом его уволили с работы (по его же глупости), я содержала нас обоих. В общем, начались трудности с деньгами и ссоры.

На этой волне я уехала в санаторий, где познакомилась с другим… Хотела уйти от моего «водителя», но он не отпустил. Простил мне измену, сделал предложение, и мы поженились. И тут сразу же вернулись те же проблемы: его заработки носят временный характер, моя зарплата уходит на все расходы. Параллельно узнаю, что я беременна.

Муж предложил, чтобы сэкономить, переехать к его матери. Отношения у нас с ней категорически не сложились, и жизнь в этом доме была для меня адом. Мужа не было дома, он сутками сидел в гаражах, а дохода от этого никакого. Я все это потерпела год, а потом отдала сына в ясли и вышла на работу.

Спустя полгода после выхода на работу у меня появилась возможность снять квартиру и переехать туда с сыном. Муж к нам то приходил, то уходил… Я не выдержала этого и подала на развод и алименты, потому видела: ситуация не меняется.

У него по-прежнему не было постоянной работы, а мне пришлось крутиться сразу на нескольких, чтобы оплачивать съемное жилье, содержать сына и себя. Первый раз в суде дали отсрочку на примирение, на второй нас развели.

Казалось, всё: у каждого своя жизнь, но нет… Он снова и снова возвращался. Я хотела, чтобы сын видел своего отца чаще, надеялась, что мой уже бывший муж всё-таки изменится, начнет зарабатывать деньги и станет мужчиной в семье (ведь до сих пор мужчиной была я).

В какой-то момент мне показалось, что все налаживается, я немного смягчилась и задумалась о том, что нам, возможно, стоит снова быть вместе. И тут он ушел насовсем — ничего не объясняя.

Через соцсети я узнала, что, оказывается, у него есть девушка и они вместе уже несколько месяцев. Началось выяснение между ним, новой девушкой и мной, в итоге которого он сказал: «У нас все кончено, я остаюсь с ней».

У меня истерики, слезы, боль невероятная… Я переживала все это на глазах у сына, ужасно сдала, начала пить антидепрессанты. Что вы думаете… Еще два с половиной года он бегал от нее ко мне и обратно.



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При этом видела, что у него все отлично: его любят две женщины, обе с квартирами, обе хорошо зарабатывают и принимают его таким, какой он есть.

В декабре 2017 года на Рождество он пришел со словами: «Прости за все, давай жить вместе, мне нужна наша семья». И тут же из социальных сетей этой девушки я узнаю, что в Новый год они были вместе, он подарил ей кольцо и сделал предложение.

Решила, что это конец, хватит с меня.

Но узнала, что снова жду от него ребенка. Всю вторую беременность я проходила на грани нервного срыва. То писала ему «вернись», то «ничего не хочу от тебя».

Знаю, что он меня не любит уже давно. Что приходит, чтобы увидеть сына, а ко мне его уже не тянет.

Я и сыну испортила детство и психику: растет очень ранимым и плаксивым. Папу видит, только когда он находит время на него, раз в неделю-две. Я же сама хотела бы все изменить. Точнее, хотела бы, чтоб мой муж стал другим, стал хорошим мужем и отцом, перестал уже бегать на две семьи… Но этого я хочу, а не он. Помогите советом, что делать? Как научиться жить дальше и отпустить этого человека?

Комментарий психолога

Елена Дубовик, психолог, директор «Центра успешных отношений»



— Начнем с неприятной, но очень полезной мысли: ваша жизнь — это результат вашего выбора.

Этот выбор вы сделали в начале знакомства и продолжаете его подкреплять. Скорее всего, этот выбор вы сами не осознаете, но это не смягчает и не отменяет последствий.

Главная задача девушки в период начала отношений — сделать достойный выбор. Это самое важное «интервью» и самый ответственный тест, гарантирующий гармонию в следующем периоде (женщины) или страдания.

Грустно, что девушки редко помнят об этом.

Вспомним, как обеспечивали себе хороший выбор сказочные героини.

«Сказка ложь, да в ней» содержится вся мудрость поколений. Принцесса загадывала загадки и давала задания претенденту. Достанешь колечко со дна моря, победишь дракона, разгадаешь загадки — я твоя. Если нет, он и сам понимает, что не годится ей в мужья.

Ваш избранник много раз показывал вам свою неприспособленность к жизни, непоследовательность и безответственность, а вы его за это выбирали.

Стабильности, возможности положиться на него, целеустремленности в нем как не было, так и нет. Вы сами это признаете.

Мужчина не только должен продемонстрировать потенциал, но и доказать, что так будет всегда. В этом утверждении нет предвзятости к мужчинам. Девушка, чтобы стать женой, тоже должна продемонстрировать и доказать избраннику устойчивые качества, гарантирующие то, что она будет хорошей спутницей.

Тот факт, что ваш избранник такой, какой он есть, придется принять без иллюзий. Иначе вы будете бесконечно манипулировать своим сознанием, используя несбыточную надежду.

Возможно, вы сами даете ему понять, что за такое поведение его и выбираете. Возможно, для вас мужественный, зрелый и ответственный мужчина представляет опасность?

С другой стороны, связь между вами может быть более сложной. Обычно партнер — это отражение нашего внутреннего содержания. В вашей личности есть что-то, что эту связь обеспечивает.

Если ваш внутренний образ мужчины — незрелый, непоследовательный и безответственный, то вы с вашим мужчиной связаны тайными узами, хотя внешне вы можете быть излишне собранны, тянуть все на своих плечах, стараться все контролировать. Такая амазонка в доспехах внешне, а внутри ранимая, неуверенная и сомневающаяся.

Не будем забывать и о двойных стандартах. Вы демонстрируете одни требования, а в глубине души хотите совершенно другого. Такая ваша двойственность может провоцировать его на непоследовательные поступки. Часто неуверенные женщины пытаются получить подкрепление своей ценности в том, чтобы подталкивать партнера делать выбор между нею и кем-то или чем-то еще.

Что же со всем этим делать? Жить дальше, но более осознано и ответственно.

Вместо того, чтобы ждать изменений со стороны вашего партнера, оставьте его в покое и займитесь собой.

Самопознание и личностный рост дадут вам так давно ожидаемый эффект, когда внимание мужчины, его поддержка и ответственность не обсуждаются, а являются неотъемлемой частью отношений. Специалисты в этой области вам в помощь.