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Умер создатель мультсериала "Губка Боб Квадратные штаны"

28.11.2018 09:11 — Разное | Ежедневник  
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Умер создатель мультсериала "Губка Боб Квадратные штаны"

Американский мультипликатор Стивен Хилленберг скончался на 58-м году жизни, сообщил телеканал Nickelodeon.

В марте прошлого года у него диагностировали боковой амиотрофический склероз – это редкое заболевание, поражающее клетки мозга, передает Reuters.

"Губка Боб Квадратные штаны" – популярный американский мультсериал, вышедший на экраны в 1999 году. С тех пор было создано 12 сезонов. Сначала это был обычный малобюджетный фильм, но ввиду огромной популярности, он вышел на первые места в рейтингах. Со временем персонажи стали более разнообразны, сохранив, однако, свои привычные и характерные особенности.

За время своего существования мультсериал завоевал четыре премии "Эмми", две детских премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA Children’s Awards).

 
 
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Американский мультипликатор Стивен Хилленберг скончался на 58-м году жизни, сообщил телеканал Nickelodeon.
 
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