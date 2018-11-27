



Американский мультипликатор Стивен Хилленберг скончался на 58-м году жизни, сообщил телеканал Nickelodeon.

В марте прошлого года у него диагностировали боковой амиотрофический склероз – это редкое заболевание, поражающее клетки мозга, передает Reuters.

"Губка Боб Квадратные штаны" – популярный американский мультсериал, вышедший на экраны в 1999 году. С тех пор было создано 12 сезонов. Сначала это был обычный малобюджетный фильм, но ввиду огромной популярности, он вышел на первые места в рейтингах. Со временем персонажи стали более разнообразны, сохранив, однако, свои привычные и характерные особенности.

За время своего существования мультсериал завоевал четыре премии "Эмми", две детских премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA Children’s Awards).