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Идентификация пользователей сайтов

28.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Совет Министров Беларуси утвердил положение о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса, сетевого издания.

Основные этапы:

1. Идентификация.

 
 
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Совет Министров Беларуси утвердил положение о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса, сетевого издания. Основные этапы: 1....
 
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