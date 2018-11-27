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Идентификация пользователей сайтов
28.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Совет Министров Беларуси утвердил положение о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса, сетевого издания.
Основные этапы:
1. Идентификация.
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Совет Министров Беларуси утвердил положение о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса, сетевого издания. Основные этапы: 1....
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