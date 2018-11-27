ТЦ в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

Посетителей и работников торгового центра на Профсоюзной улице в Москве эвакуировали из-за анонимного звонка об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС.

Неизвестный позвонил в торговый центр и сообщил о готовящемся взрыве. На месте работают экстренные службы.