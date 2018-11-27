|
ТЦ в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
28.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Посетителей и работников торгового центра на Профсоюзной улице в Москве эвакуировали из-за анонимного звонка об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС.
Неизвестный позвонил в торговый центр и сообщил о готовящемся взрыве. На месте работают экстренные службы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посетителей и работников торгового центра на Профсоюзной улице в Москве эвакуировали из-за анонимного звонка об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС. Неизвестный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)