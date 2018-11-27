Интервью с главой района: «Все нужно делать как для себя»





Сегодня мы опять продолжаем разговор с председателем районного исполнительного комитета Сергеем Гвоздем по вопросам, которые поступили от жителей района на страницы «ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КАЛИНКОВИЧСКОГО РАЙИСПОЛКОМА МОЖНО ЗДЕСЬ», «Вопрос – ответ» сайта газеты «Калінкавіцкія навіны», а также поднятыми ими в комментариях к различным статьям, опубликованным на страницах районки.

— Сергей Александрович, начнем, пожалуй, с оценки горожан лично ваших усилий в направлении того, чтобы наши Калинковичи стали еще красивее и привлекательнее. Вот, например, что пишет некто Дмитрий: «Зная ситуацию и вопросы обратившихся граждан, результаты есть. Коммунальные службы четко выполняют распоряжения главы района. Причем по выполнению вижу, что боятся. Есть результаты. Как будет дальше, не знаю, но на данный момент работа выполняется. Сергей Александрович, жирный плюс пока за вами. Население вами довольно. Слышу это не из одних уст. Продолжайте в том же духе. Чистота — залог здоровья, порядок — прежде всего. Наведите порядок в городе».

— Спасибо на добром слове. Наведение порядка на земле – это не только моя личная установка, это требование Главы государства, это веление времени. Беларусь находится в центре Европы, Калинковичи — перекресток крупнейших транспортных артерий. Сам Господь направляет нас на то, чтобы мы становились примером. Многое в наведении порядка и благоустройства зависит от наличия финансовых средств, но еще больше от исполнительности, предприимчивости и изобретательности, желания каждого из нас сделать свой родной уголок прекрасным. Посмотрите, например, как творчески и с душой благоустраивают территории своих предприятий и прилегающую к ним территорию коллективы мясокомбината, СООО «Белсыр», молочного комбината и их директора Геннадий Курлович, Татьяна Канаш, Ирина Дашкевич. По их пути идут и коллективы ОАО «Калинковичирайагротранс» и филиала № 13 ОАО «Гомельоблавтотранс», возглавляемые Александром Клещевым и Николаем Балобаном.

Примеры для подражания по наведению порядка в своих владениях задают и частные структуры, которые в нынешнем году занялись обновлением фасадов своих зданий. Это ЗАО «Гастроном «Юбилейный», торговый центр «АнРи» и другие.

Если бы каждый собственник субъекта хозяйствования, каждый владелец домовладения не забывал своевременно побелить, покрасить, отремонтировать то, что нужно, город бы наш засиял, как жемчужина.

Кстати, 2019-й и 2020-й годы в Беларуси, как известно, пройдут под эгидой Года малой родины, так что у нас есть еще время многое исправить и изменить в плане благоустройства в городе, да и в сельской местности, в лучшую сторону.

— В развитие данной темы хотел бы отметить, что калинковичане в своих обращениях в газету поднимают много вопросов, касающихся благоустройства и содержания городских улиц. В частности, после публикации на страницах «Калінкавіцкіх навін» статьи “Критическим взглядом на наши дороги…” появились следующие обращения.

Например, Сергей Тишкевич написал: «Не мешало бы коммунальным службам обратить внимание и на тротуары. По улице Октябрьской, напротив монумента «Паровоз», на тротуаре глубокая яма. Она существует уже несколько лет. Ждем, пока кто-нибудь не сломает ногу? А тротуар по улице Свердлова местами напоминает танкодром. Но самое ужасное, что напротив некоторых домов (мне кажется, что они вообще заброшены) нельзя спокойно пройти из-за торчащих веток различных кустарников и деревьев. В вечернее время пешеходы могут выколоть там себе глаза. Интересно, кто будет потом отвечать, если случится трагедия?..»

А Сергей Сергеенко отметил: «Улицу Садовую забыли — сколько лет добиваюсь, чтоб какие-нибудь дорожные работы сделали — результата ноль.

Около ДРСУ-152 посмотрите на дорогу — позорники, хотя бы около себя нормальную дорогу сделали».

Тот же Сергей Тишкевич потом добавил: «На улице Свердлова рядом с магазином «У перекрестка» был установлен светофор. Вокруг этого устройства на тротуаре возникли проломы уложенной после работ плитки. Снова это может плохо закончиться для пешеходов. Кто же должен следить за нормальным благоустройством в городе? Не думаю, что этими «мелочами» должен заниматься глава района. Это не по чину… Тогда кто?»

Как сообщили в редакцию газеты из КУП «Коммунальник Калинковичский», многие вопросы, поднятые выше, уже решены, ответы коммунальщиков на них мы выставили на сайте газеты, но, что в их контексте скажете вы?

— Поддерживаю Сергея Тишкевича. Все выше сказанное есть не что иное, как результат исполнительской дисциплины. Помню, как наших коммунальщиков и дорожников не раз и не два подвергали критике за то, что они укладывали асфальт под дождем; за то, что столбы красили, а с неба вода хлестала. Что? Рядовые исполнители не видели, что этого делать нельзя? Не понимали? Возле каждого нужно было выставить сторожа? Думаю, что такие факты можно охарактеризовать метким белорусским словом – абыякавасць. Многие почему-то у нас привыкли делать свою работу, как для чужого дяди. А ведь делать нужно как для себя. Когда мы это осмыслим, и станем повсеместно делать именно как для себя, тогда, думаю, и возмущаться не придется чьей-то халтурой, и кивать на власть, которая ничего не видит. Кстати, и денег в казне будет побольше, так как переделывать одно и то же по сто раз не придется.

— Сергей Александрович, наши читатели просят прокомментировать ситуацию на молочном комбинате? Они пишут: «У персонала ходит слух, что его будут выставлять с молотка, правда ли это?»

— Ситуация на комбинате действительно непростая. В текущем году поставщики молока из сырьевой зоны комбината сократили его поставки более чем на 30 %. Есть у предприятия проблемы и с выходом на российский рынок, с финансами.

В целях повышения эффективности производственно- хозяйственной деятельности комбината приказом № 111 от 5.09. 2018 г. ОАО «Управляющая компания холдинга «Гомельская мясо-молочная компания» было принято решение о передаче полномочий исполнительного органа Калинковичского молочного комбината управляющей организации ОАО «Рогачевский молочный комбинат».

В связи с этим 18 сентября 2018 г. между ОАО «Управляющая компания холдинга «Гомельская мясо-молочная компания» и ОАО «Рогачевский молочный комбинат» был заключен договор об осуществлении полномочий руководителя ПУП «Калинковичский молочный комбинат». На основании данного договора Рогачевский молочный комбинат является Управляющей организацией, а Калинковичский молочный комбинат – Управляемой организацией.

Управляющая организация в лице Управляющего осуществляет все права и все обязанности руководителя Управляемой организации, отнесенные ее Уставом, иными локальными нормативными правовыми актами законодательства к компетенции руководителя Управляемой организации.

Передача полномочий руководителя унитарного предприятия не является реорганизацией юридического лица, т. е. не влечет его слияния, присоединения, разделения или преобразования. Предприятие продолжает осуществлять свою производственно-хозяйственную деятельность.

При передаче полномочий руководителя унитарного предприятия меняется лишь функция исполнительного органа управления унитарного предприятия, которым ранее являлся руководитель, а на сегодняшний день ОАО «Рогачевский молочный комбинат» через своего штатного работника, который именуется как Управляющий.

Вопрос о продаже предприятия никем и нигде не рассматривается.

— Некоторых читателей районки волнует вопрос: когда же вступит в строй мини-ТЭЦ?

— Фактически строительство мини-ТЭЦ уже завершено консорциумом подрядчиков в составе ЗАО «Белзарубежстрой» и ЗАО «Энерстена». Сейчас ведутся пусконаладочные работы технологического оборудования ТЭЦ. Ожидается приезд специалистов компании «Сименс». Они должны произвести наладку электрогенерирующего оборудования, которая оптимизирует работу комплекса комбинированной выработки тепловой и электрической энергии при наличии максимальной загрузки мощностей.

Следует также отметить, что завершены строительством и успешно эксплуатируются объекты второго пускового комплекса: тепловые сети разделов ТС-4, ТС-5, оборудование узлов снижения параметров теплоносителя, размещенные в зданиях котельных по ул. Князева, Советская, 116 и Первомайская,19.

Выход теплоисточника на проектную мощность состоится со дня на день.

— Сергей Александрович, калинковичане жалуются на недостаток урн по городу, отсутствие тротуаров, твердого покрытия на некоторых городских улицах, устаревший сайт райисполкома. Что планируется по решению этих вопросов?

— Перед КУП «Коммунальник Калинковичский» уже поставлена задача закупить урны и распределить их по городу в 2019-м году.

Коммунальщикам также дано задание разработать перспективный план строительства тротуаров по городу, а также по благоустройству городских улиц. Для реализации этих задач потребуются немалые деньги из бюджета. Будем просить область и республику, чтобы помогли.

Кстати, приближение момента удовлетворения нашей просьбы находится в наших руках. Району необходимо выполнить прогнозные показатели по производству сельскохозяйственной и промышленной продукции, т. е. показать результат. И областные «Дожинки» будут проведены в Калинковичах. А к этому событию, как принято, будут выделены немалые деньги из областного и республиканского бюджетов для ремонта и строительства дорожного покрытия, капремонта жилья, модернизации объектов социальной сферы, придания лоска городскому облику.

Что касается сайта райисполкома, то соответствующим службам дано поручение в ближайшее время обновить информацию по всем страницам сайта, а на перспективу запланировать его модернизацию на более современной платформе.

— И последний вопрос. Житель города интересуется: «Где посмотреть списки нуждающихся в жилье. В Калинковичском райисполкоме списка нуждающихся с датой постановки на очередь на бумажном носителе нигде не вывешено (в Мозыре списки висят). Соответственно невозможно отследить, кому положена квартира, а кому нет. А может, кого-то вставили в эту очередь? Сейчас сдается арендный дом по ул. Мира. Где посмотреть, законно дали человеку квартиру или нет?»

— Общий список граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в бумажном варианте находится в службе «одно окно», которая расположена на первом этаже райисполкома в кабинете №3.

В соответствии с нормативными документами исполком ежегодно с 1 февраля до 1 мая уточняет данные, являющиеся основанием для сохранения права граждан состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. В результате проверки происходит изменение в нумерации очередности граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Что касается арендного дома, то списки всех, подавших заявления на получение квартиры коммерческого жилфонда по ул.Мира, д.43-А в г.Калинковичи, будут находится в службе «одно окно» (кабинет №3 райисполкома). Каждый желающий может с ними ознакомиться.

Беседовал Иван ГАРИСТ.