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Из-за ремонтных работ мост по улице Ясной закрыт для пешеходов на три дня

28.11.2018 — Разное | Lida.Info  
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Из-за ремонтных работ мост по улице Ясной закрыт для пешеходов на три дня

С 27 по 29 ноября «народная тропа» под ж\д путями по ул. Ясной в Лиде будет закрытой для пешеходов. Причина тому – строительные работы, связанные с реконструкцией перехода.

На данный момент единственная «лазейка» между Северным и центром города – на ремонте. Здесь планируется замена пролетного строения моста, обустройство отвода ливневых вод в канализацию. Также переход «подрастет» – его высота вместо теперешних 1,65 метра увеличится до 2,15 метра. Ремонтные работы полностью планируется завершить до конца текущего года, сообщает газета «Принеманские вести».

 
 
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С 27 по 29 ноября «народная тропа» под ж\д путями по ул. Ясной в Лиде будет закрытой для пешеходов. Причина тому – строительные работы, связанные с реконструкцией...
 
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