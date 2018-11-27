Бдительность соседей помогла мужчине, который во время приготовления пищи потерял сознание





27 ноября в Лиде в одной из комнат общежития, расположенного по улице Рыбиновского случился пожар.

Оказалось, что во время приготовления пищи 31-летний мужчина, болеющий сахарным диабетом потерял сознание. Соседи почувствовали запах гари и вызвали на помощь спасателей. Те проникли в помещение, ликвидировали возгорание, а пострадавшего передали медикам. Мужчина в итоге был доставлен в больницу.