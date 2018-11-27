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Бдительность соседей помогла мужчине, который во время приготовления пищи потерял сознание

28.11.2018 — Разное | Lida.Info  
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Бдительность соседей помогла мужчине, который во время приготовления пищи потерял сознание

27 ноября в Лиде в одной из комнат общежития, расположенного по улице Рыбиновского случился пожар.

Оказалось, что во время приготовления пищи 31-летний мужчина, болеющий сахарным диабетом потерял сознание. Соседи почувствовали запах гари и вызвали на помощь спасателей. Те проникли в помещение, ликвидировали возгорание, а пострадавшего передали медикам. Мужчина в итоге был доставлен в больницу.

 
 
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27 ноября в Лиде в одной из комнат общежития, расположенного по улице Рыбиновского случился пожар. Оказалось, что во время приготовления пищи 31-летний мужчина,...
 
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