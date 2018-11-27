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В Лиде по улице Шевченко горела топочная
26 ноября в 13-56 на телефон диспетчера Лидского РОЧС поступило сообщение о пожаре по улице Шевченко города Лида.
Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили возгорание топочной. В результате повреждена кровля и перекрытие.
Как сообщили Lida.info в секторе пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РОЧС, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – нарушение правил эксплуатации печи.
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26 ноября в 13-56 на телефон диспетчера Лидского РОЧС поступило сообщение о пожаре по улице Шевченко города Лида. Прибывшие на место происшествия спасатели...
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