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"Пана Тадеуша" публично прочитают в Бресте

28.11.2018 09:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Представители дипмиссий в Бресте сегодня публично прочитают на разных языках отрывки из повести Адама Мицкевича "Пан Тадеуш", сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Брестской городской центральной библиотеки им. А.С. Пушкина Светлана Городецкая.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61007.php

"Пана Тадеуша" публично прочитают в Бресте

Литературные чтения являются частью мероприятия в честь 220-летия со дня рождения поэта, организованного совместно с Генеральным консульством Польши в Бресте. Отрывки из повести "Пан Тадеуш" на белорусском, украинском, польском, русском и венгерском языках прочитают представители дипломатического корпуса, аккредитованные в областном центре. Также ожидается, что строки из этого произведения прозвучат на чешском и французском языках.

"Адам Мицкевич внес большой вклад в поэтическое слово своего времени, его творчество стало свежим дыханием для европейской литературы. Одно из самых известных произведений - "Пан Тадеуш". Эту повесть называют эпической картиной о жизни шляхты, поскольку в ней проходят бытовая, военная, патриотическая линии", - отметила Светлана Городецкая.

Также гостям с помощью стихов, музыки и песочной анимации расскажут о различных периодах жизни и творчества поэта: с момента его рождения в усадьбе в Заосье до смерти в Константинополе. В мероприятии примут участие школьники, представители общественных организаций, интеллигенции города.

Адам Мицкевич родился 24 декабря 1798 года в фольварке Заосье Новогрудского уезда (сейчас Барановичский район). Его фигура, неповторимое творчество, жизнь просветителя стали одним из самых больших достояний мировой культуры, неиссякаемым источником духовности белорусского и польского народов.

 
Теги: Брест
 
 
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Представители дипмиссий в Бресте сегодня публично прочитают на разных языках отрывки из повести Адама Мицкевича "Пан Тадеуш", сообщила корреспонденту БЕЛТА...
 
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