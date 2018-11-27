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Рано утром 27 ноября на ул. Я.Купалы в Бресте сбили пешехода

28.11.2018 09:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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По информации ГАИ г. Бреста 27.11.2018 года около 08:10 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61006.php

Рано утром 27 ноября на ул. Я.Купалы в Бресте сбили пешехода

По предварительной информации: 57-летний житель г.Бреста, управляя автомобилем «Опель-Астра» двигался по ул.Янки Купалы в г.Бресте, по направлению от проспекта Партизанского к ул.Гаврилова. Вблизи дома №120 по ул.Янки Купалы, водитель совершил наезд на пешехода 29-летнего местного жителя, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован в 1-ое реанимационное отделение "Брестской областной больницы". Проводится проверка.

Уважаемые участники дорожного движения!

Помните, перед переходом проезжей части пешеход обязан убедиться в безопасности своего перехода, а водители перед подъездом к переходу обязаны двигаться с такой скоростью, чтобы в случае появления пешехода остановиться и пропустить пешего участника дорожного движения! Заранее прогнозируйте дорожную обстановку, соблюдайте Правила дорожного движения и берегите себя!

 
Теги: Брест
 
 
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По информации ГАИ г. Бреста 27.11.2018 года около 08:10 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 57-летний житель...
 
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