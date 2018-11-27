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Чеки «Жилье» проиндексированы в Минске

28.11.2018 09:16 — Разное | БДГ  
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Индексирование именных приватизационных чеков «Жилье» предусмотрено решением Мингорисполкома от 15 ноября 2018 года, опубликованном на Национальном правовом портале/

Для индексации чеков установлен показатель роста стоимости строительства жилья по сравнению с ценой на 31 декабря 1991 года, он составляет 19,486 рублей.

Граждане Беларуси и члены их семей, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, могут использовать чеки «Жилье» в качестве паевого взноса в строительстве жилья. Чеки также могут пойти на финансирование реконструкции квартир и домов, на погашение задолженности по кредитам банков, ссудам юрлиц, которые взяты на улучшение жилищных условий.

Документ вступает в силу с даты его официального опубликования. Индекс роста стоимости чеков «Жилье» рассчитывается на основании статистики о средней стоимости 1 кв.м общей площади жилья, строящегося с господдержкой, по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 года.

Индекс роста стоимости чеков «Жилье» рассчитывается на основании данных о цене 1 кв.м общей площади жилья, строящегося с господдержкой, по сравнению со стоимостью его строительства по состоянию на 31 декабря 1991 года.

 
 
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Индексирование именных приватизационных чеков «Жилье» предусмотрено решением Мингорисполкома от 15 ноября 2018 года, опубликованном на Национальном правовом...
 
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