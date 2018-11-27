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Настоятель в Глубокском районе сам починил крышу храма. Его оштрафовали

28.11.2018 09:23 — Разное | KYKY  
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В Глубокском районе после урагана в негодность пришла крыша единственного в округе храма. Местные жители пожертвовали денег на ремонт, которым занялся настоятель, сообщает телеканал СТВ. Но потом его оштрафовали за самовольный ремонт церкви − он должен был согласовать проект. 

Храм находится в деревне Верхнее. Год назад ураган снёс с его крыши несколько листов шифера. Прихожане помогали восстановить здание. А потом обнаружилось, что для работ нужно было согласовать проект реставрации − иначе это самовольный ремонт. Настоятель, иерей Пётр Дайлиденок, получил штраф. Как он сказал, денег на оформление документов не хватило. «Конечно, по букве закона закон был нарушен. Но по духу закон был не нарушен, а исполнен. То есть цель закона − охранять памятники архитектуры, в данном случае наш храм», − сказал Пётр.

В Министерстве культуры признали, что ситуация неоднозначная, но оштрафовали настоятеля по закону. Активное обсуждение этой темы привело к тому, что 27 ноября в Доме правительства прошёл круглый стол на тему улучшения законодательства о культуре. Законотворцы предложили расширить полномочия местной власти, чтобы она могла сама согласовать работы на объектах. Игорь Чернявский, член правления фонда «Культурное наследие и современность», сказал: «Мясцовыя спецыялісты павінны ўмець правесці гэты маніторынг, вызначыць неабходныя віды работ і ведаць, з кем пракансультавацца. Не трэба адразу рабіць нейкую глабальную рэстаўрацыю. Аб'ект дастаткова пастаянна даглядаць, прадухіляць нейкія пашкоджанні самымі мінімальнымі сродкамі».

 

 
 
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В Глубокском районе после урагана в негодность пришла крыша единственного в округе храма. Местные жители пожертвовали денег на ремонт, которым занялся...
 
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