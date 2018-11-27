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Просто делай! Технобанк выпустил новую карточку ЗОЖ для людей, ведущих активный образ жизни

28.11.2018 09:00 — Разное | Myfin  
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Просто делай! Технобанк выпустил новую карточку ЗОЖ для людей, ведущих активный образ жизни
Просто делай! Технобанк выпустил новую карточку ЗОЖ для активных людей

ЗОЖ — важная часть корпоративной культуры и философии Технобанка, а спартакиады и марафоны не просто обязательные слова для протокола, это реальная движущая сила, которая делает крепче каждого человека и команду в целом. Активный образ жизни объединяет и помогает нам становиться лучше, стремиться к новым вершинам.

“Движение — кладовая жизни” — идея, с которой все начинается. Специально для людей, увлеченных спортом, для  единомышленников, для всех, кто говорит “да!” активному образу жизни, Технобанк создал новую карточку ЗОЖ!

Выгодные условия по кэш-бэк, удобство в использовании, международный формат, яркий дизайн делают платежную карточку  ЗОЖ! надежным помощником для тех, кто любит спорт, движение и ведет активный образ жизни.

ЗОЖ! — бесконтактная международная карточка Visa. Позволяет получать бонусы от любимых увлечений и экономить одновременно, а кэш-бэк по операциям, совершенным на территории Республики Беларусь, дает возможность тратить деньги на новое увлечение:

  • повышенный кэш-бэк 3% от оплаты услуг ЗОЖ-категории (оздоровительных центров, фитнес-центров, аквапарков, бассейнов, магазинов спортивных товаров и т.д.);
  • кэш-бэк 1% по всем безналичным операциям по карточке.
До 31 декабря 2018 Технобанк предлагает МАКСИМАЛЬНО ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ: для всех, кто оформит карточку — 1-й год обслуживания БЕСПЛАТНО!

Дополнительные преимущества карточки ЗОЖ!:

 
 
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До 31 декабря 2018 Технобанк предлагает МАКСИМАЛЬНО ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ: для всех, кто оформит карточку 1-й год обслуживания БЕСПЛАТНО!
 
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