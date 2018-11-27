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Просто делай! Технобанк выпустил новую карточку ЗОЖ для людей, ведущих активный образ жизни
ЗОЖ — важная часть корпоративной культуры и философии Технобанка, а спартакиады и марафоны не просто обязательные слова для протокола, это реальная движущая сила, которая делает крепче каждого человека и команду в целом. Активный образ жизни объединяет и помогает нам становиться лучше, стремиться к новым вершинам.
“Движение — кладовая жизни” — идея, с которой все начинается. Специально для людей, увлеченных спортом, для единомышленников, для всех, кто говорит “да!” активному образу жизни, Технобанк создал новую карточку ЗОЖ!
Выгодные условия по кэш-бэк, удобство в использовании, международный формат, яркий дизайн делают платежную карточку ЗОЖ! надежным помощником для тех, кто любит спорт, движение и ведет активный образ жизни.
ЗОЖ! — бесконтактная международная
До 31 декабря 2018 Технобанк предлагает МАКСИМАЛЬНО ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ: для всех, кто оформит карточку — 1-й год обслуживания БЕСПЛАТНО!
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До 31 декабря 2018 Технобанк предлагает МАКСИМАЛЬНО ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ: для всех, кто оформит карточку 1-й год обслуживания БЕСПЛАТНО!
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