Тематическая встреча с врачом наркологом

В беседе с подростками Голубева Н.Э. акцентировала внимание на том, что наркомания одна из серьезнейших проблем, она угрожает жизни и здоровью людей во всем мире, особенно часто от этого зла страдают подростки и их родные. В ходе мероприятия обсуждались проблемы наркомании в молодежной среде, наиболее распространенные причины употребления наркотиков и психотропных веществ, пагубные последствия их употребления, а также взаимосвязь наркомании с преступностью и чрезвычайными происшествиями. Совместно с учащимися были выработаны приемы выхода из опасных ситуаций, модели профилактики умение говорить «нет» на провокационные предложения.

А.Л. ДЕНИСЕНКО