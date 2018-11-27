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"Никто, кроме президента". Фристайлисты ждут выступления Лукашенко в МОК после скандала с Кушниром

28.11.2018 10:00 — Разное | Tut.by  
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Президент страны и президент Национального олимпийского комитета Беларуси Александр Лукашенко никогда не был на сессиях МОК, а в феврале 2018 года выразил желание расшевелить «это сонное политизированное царство». Поводом послужило судейство в отношении фристайлиста Антона Кушнира на Олимпиаде в Пхенчхане. С тех пор Лукашенко пропустил еще одну сессию МОК и не поедет на Генеральную ассамблею Ассоциации национальных олимпийских комитетов. SPORT.TUT.BY узнал у главного тренера сборной Беларуси по фристайлу Николая Козеко, что именно предпринимается для недопущения засуживания белорусских фристайлистов и почему личное участие президента в этом вопросе необходимо.


Антон Кушнир на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Reuters

Когда Лукашенко мог выступить на сессии МОК в 2018 году?

— За эти 20 лет, что я работаю президентом НОК, я ни разу не был на этих сессиях, но думаю, что мне надо там в ближайшее время побывать, чтобы это сонное политизированное царство немножко расшевелить, — «по горячим следам» истории с Кушниром передавало БЕЛТА слова Александра Лукашенко о чиновниках Международного олимпийского комитета. В адрес президента МОК Томаса Баха он, напомним, направил претензии по поводу судейства в лыжной акробатике на Олимпиаде-2018 в виде правительственной телеграммы.

Лукашенко имел в виду сессии МОК. Обе запланированные в 2018 году состоялись — в Пхенчхане во время Олимпиады и в Буэнос-Айресе в октябре.

— Слишком хорошо живется. Делят этих людей заранее по рангам и начинают делить медали: кто сильнее политически, тот и получает медаль. Так быть не должно! — говорил президент в феврале.

28−29 ноября в Токио, столице летней Олимпиады 2020 года, пройдет Генеральная ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов. Она соберет руководителей олимпийских комитетов стран — членов Международного олимпийского комитета. Для АНОК Генеральная ассамблея — самый высокий уровень.

— Он не принимает участия в заседании, — прокомментировала для SPORT.TUT.BY начальник отдела информации НОК Беларуси Виктория Меннанова, говоря о Лукашенко. — В нашу делегацию вошли генеральный секретарь Георгий Катулин и ведущий специалист отдела международных отношений Ксения Санкович.

Замята ли окончательно история с визитом Лукашенко на мероприятия МОК или того же АНОК, неясно. Однако для главного тренера сборной Беларуси по фристайлу Николая Козеко выступление президента представляло бы ценность.

— Никто, кроме руководителя нашего олимпийского комитета, не может акцентировать внимание на действительно важных вещах для белорусского спорта. Это его прерогатива. А я — тренер, — считает Козеко.


Антон Кушнир. Фото: Reuters

На уровне инициатив Белорусской федерацией фристайла предложено несколько изменений в регламент проведения международных соревновании. В течение предстоящего зимнего сезона 2018/2019 предложения белорусов обсудят в рабочих группах Международной федерации лыжного спорта.

— Во-первых, не стоит назначать судей за восемь месяцев до ответственных соревнований, как было в случае с Пхенчханом-2018, — уверен Николай Козеко. — Это нужно для того, чтобы исключить элемент сговора. Сговора двух судей из пяти при условии, что худшая и лучшая оценка исключаются при фиксировании суммы очков за технические элементы, было бы достаточно, чтобы не пустить Антона в финал или пропустить туда своих спортсменов. На наш взгляд, разумнее вызывать на соревнования представителей всех федераций и из этого расширенного списка назначать судей непосредственно перед началом старта. Во-вторых, проводить назначение судей путем жеребьевки. Кстати, наличие на соревнованиях незадействованных судей позволит оперативно провести замену в случае предвзятого судейства кем-то из специалистов. А если заменить некем, то вот и выходит, что этап Кубка мира приходится завершать в утвержденном составе… В-третьих, предлагаем определить границы рабочей зоны прыжка для того, чтобы оценивалась чистота исполнения прыжка, и убрать такой компонент, как отталкивание от трамплина. Правильнее судить не отталкивание, а результат отталкивания, то есть прыжок.

Какие собственные ошибки позволили «засудить» Кушнира?

Причины, которые не позволили Кушниру блеснуть мастерством в Пхенчахне и, быть может, ввязаться в борьбу за медали, стоит искать не только извне. Были и собственные промахи. К примеру, впервые с Игр 1998 года в Нагано в Пхенчхане Николаю Козеко выдали аккредитацию с ограниченным доступом. Он не являлся руководителем команды по фристайлу, как на предыдущих Олимпиадах, а имел статус тренера.

— То, какую аккредитацию я получаю на Олимпиаде, зависит от содержания заявки нашего олимпийского комитета, которая подается за год и уже с именами членов делегации, — разъясняет Николай Иванович. — С аккредитацией тренера я не имел права подавать протест, хотя на оценки судей протесты не подаются. А кто был руководителем нашей команды в Пхенчхане, честно, я не знаю. Такой представитель мог попросить судей проверить свои оценки, посмотреть прыжок в записи. Как видите, в таком ответственном деле, как Олимпиада, мелочей не бывает.

Кроме того, Белорусский лыжный союз, как один из организаторов этапа Кубка мира по фристайлу в Раубичах, не может похвастать влиянием на судей.

— С ними следовало разговаривать во время проведения международных стартов у нас, — говорит тренер. — Такой возможностью пользуются другие федерации, как, например, китайская. Она конкретно заинтересовывает людей: теплые приемы, подарочки. Выглядит завуалировано, но рассчитано именно на формирование лояльности у судей к определенной группе спортсменов. Со слов других людей, знаю, что судьям дарили колье, то есть украшения из драгоценных металлов. Но это неофициальная информация. Что дарят судьям у нас? Памятные сувениры. Раньше мы устраивали вечеринки с участием судей и технических делегатов Кубка мира. Так положено, когда к тебе приезжают почетные гости. В последнее время ничего такого мы не делали, ограничивались банкетом для всех участников соревнований.


Николай Козеко. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

После истории с Кушниром Лукашенко поручил реформировать Белорусский лыжный союз, в который наряду с федерацией фристайла входит федерация лыжных гонок, федерация горнолыжного спорта и сноуборда и спортивный клуб прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, генеральному прокурору Александру Конюку. Он патронирует лыжные гонки в Беларуси. Предложением Конюка стало внесение изменений в устав организации и ежегодное проведение ротации руководителей союза.

Первый председатель союза после реформы был избран без учета голоса федерации фристайла, утверждает Козеко. Меж тем фристайлисты предлагали на этот пост первого олимпийского чемпиона в зимних видах спорта в Беларуси Алексея Гришина.

— Такой ход позволил бы Алексею построить международную карьеру, что впоследствии представляло бы для нас еще большую ценность, — полагает Николай Иванович. — Алексей владеет английским языком, у него есть харизма. Как он говорил, не выпустил бы судей из кабинки, пока они не изменили бы оценки прыжку Антона. Это была позиция! Алексей мог проявить волю, но, к сожалению, никого, как он, не оказалось в Пхенчхане.

Незащищенность тренера и спортсмена в случае необъективного судейства Николай Козеко видит главной проблемой фристайла, оттого заостряет внимание на ней между Олимпиадами в Пхенчхане и Пекине в 2022 году, пока еще можно предупредить вероятные негативные проявления.

— Чиновнику легко выкрутиться из такой ситуации, переложив вину на тренера или спортсмена, хотя именно лыжный союз должен отстаивать их интересы. В случае с Антоном приемлемым было решение о допуске тринадцатого участника к финалу. Инициировать такое предложение должен кто-то, кто выше тренера, — признает Козеко.

 
 
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SPORT.TUT.BY узнал у главного тренера сборной Беларуси по фристайлу Николая Козеко, что именно предпринимается для недопущения засуживания белорусских фристайлистов и...
 
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