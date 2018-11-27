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В Беларуси запрещено ловить ряпушку европейскую

28.11.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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>   В рыболовных угодьях Беларуси по 20 декабря запрещен лов ряпушки европейской в связи с ее нерестом. 

  Запрет введен постановлением Минприроды от 2 декабря 2015 г. № 42 после исключения ряпушки из списка охраняемых видов. Ряпушка - самый мелкий представитель сиговых видов рыб, ее максимальная длина не более 25 см. С 1981 по 1993 годы и с 2004 по июнь 2014 года вид был включен в Красную книгу Республики Беларусь и запрещен к вылову. Сейчас ловить ряпушку разрешено, за исключением нерестового периода. За добычу каждой особи в это запретное время нарушителям придется выплатить по 9 базовых величин (220,5 рубля).

  Пинская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира
 
 
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  В рыболовных угодьях Беларуси по 20 декабря запрещен лов ряпушки европейской в связи с ее нерестом.    Запрет введен постановлением Минприроды от 2 декабря 2015 г....
 
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