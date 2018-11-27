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«Полесский край — 2018»

28.11.2018 10:15 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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1 декабря в спортивном зале СШ № 1 г. Ганцевичи пройдёт традиционный, уже 17-й по счёту, открытый областной турнир по вольной борьбе «Полесский край – 2018».
На этот раз, помимо ганцевичских борцов, участвовать в турнире планируют спортсмены из Минска, Бреста, Пинска, Клецка, Свислочи, Плещениц, Оснежиц, Столинского района.
Приглашаем всех любителей спорта и вольной борьбы поддержать ганцевичских ребят в престижном турнире. Начало соревнований в 10.00.
Собств. инф.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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1 декабря в спортивном зале СШ № 1 г. Ганцевичи пройдёт традиционный, уже 17-й по счёту, открытый областной турнир по
 
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