«РОЧС» — лучшая волейбольная команда района!

24 и 25 ноября в спортивном зале райагросервиса прошёл открытый чемпионат района по волейболу.

В этом году за звание лучшей волейбольной команды Ганцевщины сражались шесть команд. Согласно жребию все дружины были разбиты на две группы. В первую группу попали команды «РОЧС», «Круговичи» и «Чудин», во вторую – ганцевичские «ПМС», «Альянс» и «ДЮСШ».

В первый игровой день прошли матчи группового этапа. Уже по итогам этих встреч стало ясно, что с большой долей вероятности за чемпионство поборются ганцевичские «РОЧС» и «ПМС», которые выглядели заметно сильнее своих соперников. Приятно удивила и игра юных волейболистов из «ДЮСШ», которые, несмотря на возраст, достойно сражались с более мастеровитыми и опытными командами.

В воскресенье прошли решающие матчи в борьбе за призы и чемпионство. Из-за неявки по объективным причинам команды «Чудин» в финал досрочно вышли волейболисты «ПМС». А во втором полуфинальном поединке команда «РОЧС» со счётом 2:0 одолела ребят из «ДЮСШ». В матче за 5-6 место победа досталась волейболистам из Круговичей, которые оказались сильнее «Альянса». «Чудин» занял четвёртое место, команде «ДЮСШ» достались бронзовые медали.

Наконец, в решающем поединке между собой схлестнулись команды «РОЧС» и «ПМС». В первых двух партиях заметным преимуществом владели «спасатели», которые закономерно повели со счётом 2:0. В третьей партии на протяжении долгого времени в счёте вели волейболисты «ПМС». Однако в концовке на авансцену вышел игрок из команды «РОЧС» Александр Данилевич, благодаря действиям которого «РОЧСовцы» сумели вырвать победу – 25:23. Итоговый счёт по партиям – 3:0, в пользу «РОЧС». К слову, именно Александр Данилевич был признан лучшим волейболистом турнира. А игрок команды «Круговичи» Владимир Студент стал самым возрастным волейболистом чемпионата, за что также получил приз от организаторов турнира.

Владимир ЗАНЬКО.

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