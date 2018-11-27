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Президент Египта планирует посетить Беларусь в 2019 году

28.11.2018 09:52 — Разное | Ежедневник  
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Президент Египта планирует посетить Беларусь в 2019 году

Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси собирается посетить Беларусь с официальным визитом в 2019 году. Об этом заявил посол Республики Беларусь в Египте Сергей Рачков. Глава египетского государства никогда не был в Беларуси.

По словам посла, наша страна рассчитывает, что товарооборот с Египтом по итогам 2018 года составит 100 млн долларов. Основным видами товаров, которые Беларусь в настоящее время экспортирует в Египет, являются тракторы, грузовики, металлоизделия, оптическая продукция, продукция нефтехимии и деревообработки и другие. Из Египта ввозятся преимущественно фрукты, составляющие элементы для производства парфюмерии и фармацевтики, чай, кофе.

 
 
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Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси собирается посетить Беларусь с официальным визитом в 2019 году. Об этом заявил посол Республики Беларусь в Египте Сергей...
 
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