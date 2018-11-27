Замените шины!

С 26 ноября по 6 декабря 2018 года Госавтоинспекция Республики Беларусь проводит республиканскую профилактическую акцию «Жизнь дороже шин!» по предупреждению дорожно-транспортных происшествий в зимний период и пропаганде использования

зимних шин.

Согласно пункту 207-1 Правил дорожного движения Республики Беларусь при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства и должны соответствовать требованиям части второй пункта 25 приложения 4 к настоящим правилам.

При температуре ниже 7 градусов тепла летняя резина становится твердой, ухудшается ее сцепление с дорогой, и использование таких шин становится небезопасным. Использование зимних шин поможет сократить тормозной путь и значительно улучшит управление автомобилем в условиях скользкой дороги.

За несвоевременное оборудование транспортных средств зимними шинами предусмотрена административная ответственность по ч. 5 ст. 18.22 КоАП Республики Беларусь, которая предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа в размере до 0,5 базовой величины.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям заранее подготовиться к зимней непогоде: заменить шины на зимние, проверить техническое состояние автомобиля, а также быть дисциплинированными, предельно внимательными и осторожными на дороге.

Отделение ГАИ

Ганцевичского РОВД.

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