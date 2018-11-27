За гранью. Какие семьи в Беларуси чаще всего оказываются за чертой бедности

В третьем квартале этого года за чертой бедности находилось 3,9% населения, сообщает Белстат. В сравнении со вторым кварталом этот показатель уменьшился на 0,1%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — на 0,3%. FINANCE.TUT.BY посмотрел, кто из белорусов чаще остальных попадает в бедняки.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Среднедушевой ресурс (доход) — общий объем доходов, разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.

По данным переписи населения в 2009 году, в Беларуси зарегистрировано 3 миллиона 873 тысячи 139 домохозяйств. То есть за национальной чертой бедности в третьем квартале этого года были около 151 тысячи семей.

Самый высокий показатель малообеспеченности среди семей с несовершеннолетними детьми — 8% населения (в предыдущем квартале он был еще больше — 8,3%). К слову, в третьем квартале прошлого года эта цифра составила 8,9% населения.

По регионам ситуация не изменилась, Гомельская и Брестская области все еще лидируют по уровню малообеспеченности — 5,5% и 5,4% соответственно (в предыдущем квартале эти показатели были выше на 0,1%). Меньше всего этот процент в Минске — 1% (кварталом ранее — 1,1%).

Процент среди семей без детей также снизился на 0,1 процентных пункта и составил 1,8% от всего населения. Аналогичная ситуация в семьях с одним ребенком — теперь это 1,6% населения.

На проблему малообеспеченных ранее обращали внимание профсоюзы. В стране третий год подряд растет число тех, кто не может позволить себе минимальный набор товаров и услуг. Так, в прошлом году в стране насчитывалось 3 миллиона 10,3 тысячи человек (или почти 34% от общей численности населения страны), среднедушевые располагаемые ресурсы которых не превышали минимальный потребительский бюджет в расчете на одного члена семьи из четырех человек в месяц — 317,72 рубля.

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