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Представлен внедорожник Rivian R1S, который должен оказаться доступнее Tesla Model X

28.11.2018 10:09 — Разное | Tut.by  
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На открывающемся на этой неделе автосалоне в Лос-Анджелесе компанию рассекреченному накануне электрическому пикапу от американского стартапа Rivian составит большой семиместный SUV R1S, созданный для конкуренции с Tesla Model X.


Как и пикап, создан внедорожник длиной 5040 мм на основе оригинальной платформы — это так называемый «скейтборд» с минимумом компоновочных ограничений, ведь электродвигатели, тяговые батареи, силовая электроника и почти все элементы шасси тут «упакованы» в компактную конструкцию. В частности, такая архитектура позволяет организовать в кузове дополнительные багажные отсеки и боксы — например, спереди отсек вмещает 330 л. Дорожный просвет можно увеличить с 205 мм до 365 мм — уже «в базе» предусмотрена пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами.


Фото: INSIDEEVs

Как и R1T, в движение R1S приводит квартет электродвигателей, суммарная мощность которых ограничена в зависимости от версии. У начального варианта SUV энергией электродвигатели снабжает блок батарей емкостью 105 кВтч — отдача установки достигает 408 лошадиных сил и 560 Нм крутящего момента. Далее по ранжиру следует версия с батареей на 135 кВтч, 764 «лошадками» и 1120 Нм тяги, топовый вариант (в отличие от двух других — строго пятиместный) комплектуется блоком аккумуляторов емкостью 180 кВтч (мощность при этом снижена до 710 сил).


Пробег на одной зарядке у R1S — от 398 до 659 км в зависимости от модификации, на набор первой «сотни» SUV, который при массе 2650 кг оказывается на 20 кг легче пикапа, может тратить от 3 до 4,9 секунд. В списке оснащения предусмотрены цифровая приборка с 12,3-дюймовым экраном, мультимедиа-система с «планшетом» диагональю 15,6 дюймов и 6,8-дюймовый тачскрин для задних пассажиров.


Компания обещает начать поставки своего электрического SUV в конце 2020 года. Заказы уже принимаются — для этого необходимо внести первоначальный взнос в размере 1000 долларов. Сообщается, что базовая версия R1S обойдется в итоге в 65 тыс. долларов — и это меньше стоимости Tesla Model X 75D, за которую в США просят минимум 71 200 долларов.

 
 
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Американцы обещают начать поставки своего электрического SUV в конце 2020 года. Заказы уже принимаются - для этого необходимо внести первоначальный взнос в 1000...
 
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