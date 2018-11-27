4 причины сходить на лучшую белорусскую документалку года про женскую колонию всего за 1 рубль

Документальный фильм «Дебют» белоруски Анастасии Мирошниченко — настоящий док-арт и своего рода режиссерский подвиг. AFISHA.TUT.BY его уже посмотрела и рекомендует вам сделать то же самое при первой возможности — скорее всего, в белорусском контексте это главная документальная картина уходящего года.

«Дебют»

Постер фильма с официальной страницы картины на iMDB Когда: 30 ноября, 15.00; 1 декабря, 10.00. Где: кинотеатры «Аврора», «Октябрь», «Москва». Сколько: 1 рубль. О чем кино: Бездушная атмосфера женской исправительной колонии разрушает личность заключенных, убивает в них всю женственность. В фильме рассматривается рациональность длительных тюремных заключений для женщин с детьми и их усердное стремление всегда оставаться женщиной, несмотря ни на что.

Женское лицо белорусской документалистики

Позволим себе нотку сексизма: если Андрей Кутило — мужское лицо молодой белорусской документалистики, то Анастасия Мирошниченко — женское. Впрочем, это никак не умаляет ничьих достижений. Вы вряд ли задумаетесь о том, что по ту сторону камеры стоит молодая режиссер-женщина, когда будете смотреть фильм про театр в женской колонии «Дебют» или историю бездомного художника «Перекресток» . С последним Мирошниченко получила приз зрительских симпатий на Варшавском международном кинофестивале и еще несколько фестивальных призов. Не стоит забывать, что «Перекресток» — дебютный полный метр Анастасии — в свое время вылился в целый социальный проект и заставил прослезиться в ожидании долгожданного катарсиса не один зал зрителей.

Любовь к маленькому человеку

Анастасия не раз рассказывала , что у нее уже есть четкое понимание тем, с которыми она хочет работать. В фокусе документалистки — жизнь маленького человека в экстремальной ситуации. Ее интересует, как люди проявляют себя в невыносимых условиях, что их поддерживает и что может сломить.

В «Дебюте» ей удалось проникнуть в закрытое пространство белорусской исправительной колонии, причем с камерой. Она сложила удивительный пазл, бесподобное завершение которому помог снять уж действительно господин счастливый случай. Счастливый, имеется в виду, для кино. Анастасия ездила в гомельскую колонию практически каждые выходные девять месяцев подряд: актрисы-заключенные в будни не репетируют.



Кадр из фильма «Дебют»

Документальные Канны

Премьера картины «Дебют» прошла не где-нибудь, а на IDFA в Амстердаме (его еще называют документальными Каннами) — это, на минуту, мечта любого документалиста. Анастасия рассказывала :

— В первую очередь, участие в фестивальном движении — возможность получить фидбэк. Когда я монтировала «Дебют», то думала, что это очень женское кино. Но первыми зрителями были мужчины, и слезы в их глазах после показа меня разуверили — оказывается, не такое уж и женское. Первые отзывы стали для меня неожиданностью: похоже, зрительская оценка оказалась гораздо выше моей.

Квиток за 1 рубль

Да-да, за проход на каждый из шести сеансов «Дебюта» попросят всего 1 рубль, что приближает нас с вами к тезису: все лучшее в жизни — почти бесплатно. Фильм покажут в «Авроре», «Октябре» и «Москве». Пророчим аншлаги на все показы, так что, как говорится, спешите успеть.

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