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4 причины сходить на лучшую белорусскую документалку года про женскую колонию всего за 1 рубль
Документальный фильм «Дебют» белоруски Анастасии Мирошниченко — настоящий док-арт и своего рода режиссерский подвиг. AFISHA.TUT.BY его
Женское лицо белорусской документалистики
Позволим себе нотку сексизма: если Андрей Кутило — мужское лицо молодой белорусской документалистики, то Анастасия Мирошниченко — женское. Впрочем, это никак не умаляет ничьих достижений. Вы вряд ли задумаетесь о том, что по ту сторону камеры стоит молодая режиссер-женщина, когда будете смотреть фильм про театр в женской колонии «Дебют» или историю бездомного художника
Любовь к маленькому человеку
Анастасия
В «Дебюте» ей удалось проникнуть в закрытое пространство белорусской исправительной колонии, причем с камерой. Она сложила удивительный пазл, бесподобное завершение которому помог снять уж действительно господин счастливый случай. Счастливый, имеется в виду, для кино. Анастасия ездила в гомельскую колонию практически каждые выходные девять месяцев подряд: актрисы-заключенные в будни не репетируют.
Документальные Канны
Премьера картины «Дебют»
— В первую очередь, участие в фестивальном движении — возможность получить фидбэк. Когда я монтировала «Дебют», то думала, что это очень женское кино. Но первыми зрителями были мужчины, и слезы в их глазах после показа меня разуверили — оказывается, не такое уж и женское. Первые отзывы стали для меня неожиданностью: похоже, зрительская оценка оказалась гораздо выше моей.
Квиток за 1 рубль
Да-да, за проход на каждый из шести сеансов «Дебюта» попросят всего 1 рубль, что приближает нас с вами к тезису: все лучшее в жизни — почти бесплатно. Фильм покажут в «Авроре», «Октябре» и «Москве». Пророчим аншлаги на все показы, так что, как говорится, спешите успеть.
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