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У Белорусской федерации волейбола - новый глава. Он завершил карьеру игрока лишь в прошлом году

28.11.2018 10:05 — Разное | Tut.by  
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27 ноября в Университете гражданской защиты МЧС состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция ОО «Белорусская федерация волейбола», сообщает пресс-служба БФВ.


Фото: bvf.by

На повестке дня были 2 вопроса: изменения устава ОО «БФВ» и переизбрание председателя федерации.

Единогласным решением новым председателем федерации волейбола избран Эдуард Венский, который только в прошлом году в возрасте 41 года завершил профессиональную спортивную карьеру, после чего занял должность директора федерации.

Предыдущий председатель федерации волейбола Александр Пясецкий принял решение оставить пост из-за занятости по основному месту работы.

Министр по чрезвычайным ситуациям и председатель наблюдательного совета БФВ Владимир Ващенко в своей речи отметил, что за полтора года, которые федерацию возглавлял Александр Пясецкий, была проделана огромная работа, в том числе и по налаживанию связей с Всероссийской федерацией волейбола. Он также подчеркнул, что, несмотря на то что Александр Пясецкий покидает свой пост, с ним была достигнута договоренность о продолжении совместного сотрудничества.

Владимир Ващенко обозначил основные направления дальнейшей работы — развитие детского волейбола и укрепление сотрудничества с областными отделениями федерации.

— Мы всегда открыты для всех, кому небезразличен волейбол, к вашим идеям и предложениям. Только там, где нет безразличия и корысти, все будет получаться, — уверен Ващенко.

Вступая в должность председателя, Эдуард Венский поблагодарил всех за доверие и отметил, что приложит максимальные усилия, чтобы его оправдать. Также он выразил надежду на помощь и поддержку всего белорусского волейбольного сообщества в развитии этого вида спорта.

Эдуард Венский — воспитанник гродненской СДЮШОР имени А.Н. Сапеги, там же началась и его спортивная карьера — в легендарном гродненском «Коммунальнике». После этого на 14 лет Эдуард переехал в Финляндию, где выступал за клуб «ВаЛеПа», стал MVP чемпионата Финляндии в 2011 году, 5 раз признавался лучшим центральным и столько же раз становился лучшим блокирующим, был введен в Зал славы клуба.

Также Эдуарду Венскому до сих пор принадлежит рекорд Финляндии по количеству блоков за сезон (145). При этом он регулярно выступал в составе мужской национальной команды Беларуси. Свой последний сезон в качестве профессионального игрока (2017/18) Эдуард провел в солигорском «Шахтере», выиграв с ним чемпионат Беларуси и став четырехкратным чемпионом страны.

 
 
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27 ноября в Университете гражданской защиты МЧС состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция ОО «Белорусская федерация волейбола».
 
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