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Новая база тунеядцев, регистрация на форумах, рост цен на сигареты. Что меняется в декабре

28.11.2018 10:05 — Разное | Tut.by  
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К 1 декабря в Беларуси должны создать базу данных не занятого в экономике населения. Со следующего месяца в стране введут предварительную идентификацию комментаторов на сайтах, а также поднимут цены на сигареты, на некоторые — сразу на 16 копеек. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие изменения в декабре ожидают белорусов.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Презентуют базу тунеядцев

К 1 декабря в Беларуси создадут базу данных не занятого в экономике населения. Белорусам уже стали приходить бумажные письма с просьбой подтвердить свою занятость. Те, кто не подтвердит занятость, уже с 1 января будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение, а с 1 октября следующего года — газоснабжение и теплоснабжение. То есть через год — в ноябре 2019-го — иждивенцы, у которых есть в собственности жилье, получат «полные» жировки.

Доступ к базе данных не занятых в экономике граждан, которая сейчас корректируется и должна быть открыта 1 декабря, сможет получить каждый житель Беларуси. Логин и пароль для доступа на портал выдадут бесплатно в службе «одно окно».

«Для физических лиц услуга будет доступна на Едином портале электронных услуг с 1 декабря в отношении себя лично с использованием ключа электронной цифровой подписи или уникального идентификатора», — рассказали ранее в Национальном центре электронных услуг.

Напомним, белорусам стали рассылать «письма счастья»: потенциальных тунеядцев просят подтвердить занятость.

Ранее сообщалось, что власти не намерены рассылать письма с уведомлениями тем, кто попал в базу.

Комментировать статьи на белорусских сайтах будем по-новому

С 1 декабря в Беларуси введут предварительную идентификацию комментаторов на сайтах.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Правительство утвердило положение о том, что пользователей интернет-ресурсов, сетевых изданий надо идентифицировать. Так, с 1 декабря каждый комментатор должен заключить пользовательское соглашение с сайтами.

Специальное соглашение должно предупреждать пользователя, что он не имеет права размещать на интернет-ресурсе информацию, запрещенную белорусскими законами.

Приняв соглашение, комментатор должен будет активировать свою учетную запись, «привязав» к ней свой номер телефона. Код активации пришлют по СМС.

Штрафы за езду на летних шинах


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Павел Мурашко, TUT.BY

С 1 декабря за езду на летних шинах, а не на зимних можно будет получить штраф. Так, предусмотрена административная ответственность — предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины (12,25 руб.).

Подорожают сигареты, некоторые — сразу на 16 копеек

В Беларуси с 1 декабря подорожают некоторые марки сигарет. Отдельные сигареты подорожают сразу на 16 копеек.

Так, с 1 декабря поднимет цены на свою продукцию Гродненская табачная фабрика «Неман». К примеру, до 1 рубля подорожают ФЭСТ SUPERSLIMS, ФЭСТ SUPERSLIMS 7 (сейчас — 84 копейки), Minsk city, Minsk capital (сейчас — 97 копеек), portal ONE (сейчас — 97 копеек), до 2,25 рубля — Pall Mall Silver, Pall Mall Red, Pall Mall Blue и Pall Mall Azure (сейчас — 2,2 рубля), до 2,05 рубля — Pall Mall Nano Blue, Pall Mall Nano Silver, Pall Mall Nano Fresh, Pall Mall Nanokings Blue (сейчас — 2 рубля), до 3,5 рубля — Vogue Bleue, Vogue Lilas и Vogue Menthe (сейчас — 3,4 рубля).


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вырастут также цены на некоторые сигареты компании «Табак-инвест». К примеру, Monte Carlo Super Slims Intrigue, Monte Carlo Super Slims Fantasy, Monte Carlo Super Slims Fresh подорожают до 2,05 рубля (сейчас — 2 рубля), Monte Carlo Compact Blue — до 1,95 рубля (сейчас — 1,85 рубля).

Подорожают отдельные марки сигарет, которые ввозит в страну компания «Беларусьторг». Компания также с декабря начнет продавать KENT NAVY BLUE, KENT BLUE и KENT SILVER, стоимость этих сигарет — 3,15 рубля.

Власти займутся жилищными стройсбережениями и ипотечным кредитованием

По поручению премьер-министра Сергея Румаса к 1 декабря чиновниками должны быть выработаны предложения по внедрению системы жилищных стройсбережений и развитию ипотечного кредитования. Этим займется специальная межведомственная рабочая группа по выработке предложений, направленных на внедрение системы жилищных строительных сбережений и развитие ипотечного жилищного кредитования.

Власти снова будут регулировать цены на услуги бань

В Беларуси снова будут регулировать цены на услуги бань общего пользования и
душевых. Это предусмотрено постановлением Совмина от 14 ноября № 818. Напомним, в 2016 году бани исключили из списка социально значимых услуг и прекратили их бюджетное субсидирование. Поэтому в общественных банях выросли цены.

Изменения коснутся с 1 декабря бань и душевых, которые находятся в населенных пунктах и на территории вне населенных пунктов, перечень которых определяется облисполкомами.

При этом не будут регулировать цены на услуги бань первого и высшего разрядов.

Профсоюзы проверят, не мерзнут ли белорусы на работе

С 1 декабря профсоюзы начнут проверять, не мерзнут ли белорусы на работе. Представители Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) посетят предприятия и организации во всех областях. Главный вопрос, который будет интересовать ревизоров, — температура в производственных помещениях и цехах, где должно быть не ниже +15 °С.

Ранее ФПБ TUT.BY рассказывали, что зимой в офисах температура должна быть +20 °С и выше. В механических цехах — не менее +17 °С, в литейных, термических, сварочных цехах — +15 °С и выше.


​Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В Законе «Об охране труда», говорят специалисты, есть нюансы, связанные с тем, как трудиться в сильный мороз при температуре -25 °С и ниже. Так, у людей, которые работают на открытом воздухе или в неотапливаемом помещении, должны быть перерывы, кроме обеда, чтобы погреться. Обычно это 15−20 минут через каждые два часа. Это время человек может провести в теплой комнате, попить чаю.

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FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие изменения в декабре ожидают белорусов.
 
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