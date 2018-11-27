|
Новая база тунеядцев, регистрация на форумах, рост цен на сигареты. Что меняется в декабре
К 1 декабря в Беларуси должны создать базу данных не занятого в экономике населения. Со следующего месяца в стране введут предварительную идентификацию комментаторов на сайтах, а также поднимут цены на сигареты, на некоторые — сразу на 16 копеек. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие изменения в декабре ожидают белорусов.
Презентуют базу тунеядцев
К 1 декабря в Беларуси
Доступ к базе данных не занятых в экономике граждан, которая сейчас корректируется и должна быть открыта 1 декабря,
«Для физических лиц услуга будет доступна на Едином портале электронных услуг с 1 декабря в отношении себя лично с использованием ключа электронной цифровой подписи или уникального идентификатора», — рассказали ранее в Национальном центре электронных услуг.
Напомним, белорусам
Ранее сообщалось, что власти
Комментировать статьи на белорусских сайтах будем по-новому
С 1 декабря в Беларуси
Правительство утвердило положение о том, что пользователей интернет-ресурсов, сетевых изданий надо идентифицировать. Так, с 1 декабря каждый комментатор должен
Специальное соглашение должно предупреждать пользователя, что он не имеет права размещать на интернет-ресурсе информацию, запрещенную белорусскими законами.
Приняв соглашение, комментатор должен будет активировать свою учетную запись, «привязав» к ней свой номер телефона. Код активации пришлют по СМС.
Штрафы за езду на летних шинах
С 1 декабря за езду на летних шинах, а не на зимних можно будет
Подорожают сигареты, некоторые — сразу на 16 копеек
В Беларуси с 1 декабря
Так, с 1 декабря поднимет цены на свою продукцию Гродненская табачная фабрика «Неман». К примеру, до 1 рубля подорожают ФЭСТ SUPERSLIMS, ФЭСТ SUPERSLIMS 7 (сейчас — 84 копейки), Minsk city, Minsk capital (сейчас — 97 копеек), portal ONE (сейчас — 97 копеек), до 2,25 рубля — Pall Mall Silver, Pall Mall Red, Pall Mall Blue и Pall Mall Azure (сейчас — 2,2 рубля), до 2,05 рубля — Pall Mall Nano Blue, Pall Mall Nano Silver, Pall Mall Nano Fresh, Pall Mall Nanokings Blue (сейчас — 2 рубля), до 3,5 рубля — Vogue Bleue, Vogue Lilas и Vogue Menthe (сейчас — 3,4 рубля).
Вырастут также цены на некоторые сигареты компании «Табак-инвест». К примеру, Monte Carlo Super Slims Intrigue, Monte Carlo Super Slims Fantasy, Monte Carlo Super Slims Fresh подорожают до 2,05 рубля (сейчас — 2 рубля), Monte Carlo Compact Blue — до 1,95 рубля (сейчас — 1,85 рубля).
Подорожают отдельные марки сигарет, которые ввозит в страну компания «Беларусьторг». Компания также с декабря начнет продавать KENT NAVY BLUE, KENT BLUE и KENT SILVER, стоимость этих сигарет — 3,15 рубля.
Власти займутся жилищными стройсбережениями и ипотечным кредитованием
По поручению премьер-министра Сергея Румаса к 1 декабря чиновниками
Власти снова будут регулировать цены на услуги бань
В Беларуси снова
Изменения коснутся с 1 декабря бань и душевых, которые находятся в населенных пунктах и на территории вне населенных пунктов, перечень которых определяется облисполкомами.
При этом не будут регулировать цены на услуги бань первого и высшего разрядов.
Профсоюзы проверят, не мерзнут ли белорусы на работе
С 1 декабря профсоюзы
Ранее ФПБ TUT.BY
В Законе «Об охране труда», говорят специалисты, есть нюансы, связанные с тем, как трудиться в сильный мороз при температуре -25 °С и ниже. Так, у людей, которые работают на открытом воздухе или в неотапливаемом помещении, должны быть перерывы, кроме обеда, чтобы погреться. Обычно это 15−20 минут через каждые два часа. Это время человек может провести в теплой комнате, попить чаю.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие изменения в декабре ожидают белорусов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)