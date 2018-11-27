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Профсоюзные правовые приемы 29 ноября пройдут в сельских населенных пунктах и агрогородках

28.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Профсоюзные правовые приемы 29 ноября пройдут в сельских населенных пунктах и агрогородках

Правовые инспекторы труда профсоюзов посетят все районные центры области  и окажут бесплатную юридическую помощь гражданам. Юристы ФПБ проконсультируют всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов.

С ноября этого года ежемесячные выездные профсоюзные правовые приемы будут проходить по отраслевому принципу. Начнут профсоюзные юристы с сельскохозяйственной отрасли, на очереди – строительная. Особое внимание к агропромышленному комплексу связано с тем, что в зимний период работники этой сферы могут столкнуться с такими проблемами, как переводы на другие виды работ, неполная занятость, и как следствие, уменьшение оплаты труда. Помимо районных и областных центров правовые инспекторы ФПБ планируют посетить предприятия в отдаленных агрогородках и сельских населенных пунктах, у жителей которых не всегда есть возможность попасть на прием к квалифицированному юристу.

Помимо такой формы работы Федерация профсоюзов Беларуси постоянно проводит юрконсультации граждан. Обратиться можно по телефону, прийти на личный прием, оставить письменное или электронное обращение. К слову, в октябре на интернет-портале ФПБ стартовал новый сервис, на котором представлены профсоюзные юристы по всем регионам и отраслям. Для обращения достаточно указать свой регион и сферу деятельности, а программа предложит пользователю правовых инспекторов, которые смогут наиболее эффективно ему помочь. Также человек может видеть фотографию этого юриста, краткую информацию об опыте его работы. Предполагается, что таким образом членам профсоюза станет еще проще и быстрее получить помощь квалифицированного юриста.

Напомним, только за первое полугодие 2018 юристами ФПБ дано почти 80 тыс. консультаций по трудовым и связанным с ними вопросам. При непосредственном участии профсоюзов работникам возвращено невыплаченных или незаконно удержанных денежных средств в сумме более 2 млн рублей.

Пресс-служба Федерации профсоюзов

 
 
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Правовые инспекторы труда профсоюзов посетят все районные центры области  и окажут бесплатную юридическую помощь гражданам. Юристы ФПБ проконсультируют всех...
 
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