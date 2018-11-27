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Волейболисты минского «Строителя» проиграли в первом матче 1/16 финала Кубка вызова
Волейболисты минского «Строителя» потерпели поражение в первом матче 1/16 финала Кубка вызова.
27 ноября в Лиссабоне минчане проиграли португальскому «Спортингу» — 1:3 (19:25, 23:25, 27:25, 17:25). Поединок продолжался 106 минут. Самым результативным в составе белорусской команды стал 17-летний Владислав Давыскиба (18 очков).
Судьба путевки в 1/8 финала Кубка вызова решится 5 декабря в минском спорткомплексе «Уручье», где в 19.00 начнется ответный матч.
Для того чтобы выйти в следующий этап, «Строителю» необходимо одержать победу 3:0 (или 3:1 и победу в золотой партии).
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Волейболисты минского «Строителя» потерпели поражение в первом матче 1/16 финала Кубка вызова.
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